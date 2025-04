Espetáculo que reúne nomes consagrados encerra celebrações dos 60 anos da Globo

A- A+

Grandes comemorações exigem celebrações apoteóticas.

Após dias de festa e diversas horas de programação especial, a Globo encerra as festividades de seu 60º aniversário com um show especial e gigantesco, que revisitará boa parte da história do canal fundando pelo falecido empresário Roberto Marinho.

Na próxima segunda (28), logo após “Vale Tudo”, o “Show 60 anos”, em uma casa de espetáculos no Rio de Janeiro, vai reviver personagens e cenas icônicas – algumas delas inéditas –, e reúne grandes nomes do esporte e jornalismo, além de resgatar trilhas musicais.

“O show é um tributo à televisão e tem o público como protagonista. A gente sempre pensa no que as pessoas querem ver e rever, de que forma a gente pode agradecer e comemorar com elas. O conceito de encontro, de sermos praça pública, que é tão presente na tevê aberta, também estará no show”, valoriza Antonia Prado, que assina a direção artística do espetáculo.



O palco da produção marcará encontros e reencontros especiais. Encontros de humoristas de diversas gerações. Encontro de talentos com seus personagens.

De criadores com suas obras. De atletas e suas conquistas. Da música com seus intérpretes. Da notícia com seus repórteres.

Representando “Os Trapalhões”, Renato Aragão, o Didi, e Dedé Santana se reencontram em uma celebração da amizade e relembram momentos importantes da carreira.

“Nós já trabalhamos muito juntos e isso me deu muita alegria. Parece que estou na época do Didi, esse momento me levou a uma viagem no tempo”, afirma Renato.

Além disso, Dira Paes ressurge como Solineuza de “A Diarista”, Ingrid Guimarães e Heloísa Perrisé retomam a dupla de “Sob Nova Direção” e Marisa Orth com Miguel Falabella revivem Magda e Caco, respectivamente, na sitcom “Sai de Baixo”, grande sucesso dos anos 1990 e início dos 2000.

Na dramaturgia, Eduardo Moscovis relembra papel de galã no remake de “Pecado Capital”.



Grandes nomes da música também marcarão presença no palco. O line-up inclui nomes, como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy e Jr., Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, Daniel, Lulu Santos e Zeca Pagodinho.

“Um palco grandioso foi criado para receber encontros musicais inéditos, apresentações especiais de Esporte e Jornalismo, artistas e plateia – numa festa à altura da trajetória desta televisão que faz parte há tanto tempo da vida dos brasileiros”, ressalta a diretora.

Com mais de 2 mil m² de cenário, sendo o maior já produzido pela Globo, são 550 m² em painéis de led com mais de 50 milhões de pixels.

As 14 câmeras de cinema envolvidas na transmissão garantem ao público de casa uma experiência imersiva, trazendo o telespectador para a arena.

Na caracterização, os 600 pares de cílios postiços e as mais de 380 perucas se misturam entre os mais de 400 artistas envolvidos, entre atrizes, atores, cantores, atletas e bailarinos, que são um reflexo do trabalho das mais de mil pessoas nos bastidores.

“Para celebrar os 60 anos da Globo, escolhemos fazer um tributo à televisão e trazer a magia dos bastidores para o centro da narrativa do show. Os Estúdios Globo se transformam no cenário dessa grande comemoração, com números musicais nas cidades cenográficas e cenas inéditas de dramaturgia, protagonizadas por talentos e personagens que marcaram essas seis décadas de história”, finaliza Antonia.



“Show 60 Anos” – Dia 28 de abril, na Globo, logo após “Vale Tudo”.

