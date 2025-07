A- A+

Teatro Espetáculo "Roubando a Cena" volta aos palcos em curta temporada no Recife As apresentações acontecem nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho (sextas às 20h e sábados às 19h), no Teatro Joaquim Cardozo; Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla

Depois de apresentar o primeiro ato completo, em fevereiro deste ano, o espetáculo “Roubando a Cena” retorna aos palcos neste mês de julho com uma curta temporada da íntegra da encenação, que agora tem 1h15min de duração, no Teatro Joaquim Cardozo, no Centro Cultural Benfica.

As apresentações acontecem nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho — sextas às 20h e sábados às 19h. Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla, com valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Outras informações estão acessíveis na página do Instagram do espetáculo (@_roubandoacena)

Sobre a peça

Escrita por Camila Bastos e Jãvi Lima, com direção de Bastos, a peça acompanha uma companhia teatral recifense que decide assaltar um banco após receber a notícia de que sua sede será demolida. Usando suas habilidades artísticas fora dos palcos, o grupo embarca em uma tentativa desesperada de preservar o lugar que carrega importância tanto afetiva quanto profissional para suas vidas.

Misturando crítica social e humor, “Roubando a Cena” agora revela o desfecho inédito da trama — aguardado desde sua participação de destaque na Mostra Competitiva de Cenas Curtas do 31º Janeiro de Grandes Espetáculos, onde foi premiada com Melhor Direção, para Camila Bastos, e conquistou o 2º lugar de Melhor Cena, entre 16 concorrentes.

Desde então, o primeiro ato teve uma minitemporada em fevereiro no Teatro Joaquim Cardozo e, em maio, encerrou a programação da Semana de Calouros do Curso de Teatro da UFPE. Agora, o espetáculo retorna em sua forma definitiva, convidando o público a acompanhar até onde o amor — e o desespero — pela arte pode levar esses personagens.

Mais do que uma narrativa sobre artistas à margem, a montagem oferece um olhar irreverente e íntimo sobre os bastidores do teatro, seus dilemas éticos, afetos e estratégias de sobrevivência. É teatro dentro do teatro — mas com adrenalina, crítica e identidade.

No elenco estão Brenda Lima, Camila Bastos, Clara Lucena, Gil Paz e Jãvi Lima. A produção geral é de Diogo Cabral e quem assina a iluminação é Tales Pimenta e Tycia Ferraz.

"Roubando a Cena" Foto: Divulgação

Ficha Técnica:

Direção e idealização: Camila Bastos

Produção geral: Diogo Cabral

Dramaturgia: Camila Bastos e Jãvi Lima

Elenco: Brenda Lima, Camila Bastos, Clara Lucena, Gil Paz e Jãvi Lima

Concepção de iluminação: Tales Pimenta / Tycia Ferraz

Operação de luz: Tycia Ferraz

Sonoplastia: Camila Bastos e Jãvi Lima

Operação de sonoplastia: Diogo Cabral

Apoio de sonoplastia: Cavi Baso

Figurino e Concepção de elementos de cena: Jãvi Lima

Locomoção de cenário: Pedro Ferreira

Design gráfico: Rodrigo Rizzardi

Mídias sociais Camila Bastos

Bilheteria: Gabriel Lopes

Fotografia: Gabriel Costa, João Fernando Bonfim, Emerson Saboia, Gabriel Lopes e Clarice

Melo

Assistente de Comunicação: Emerson Saboia

Apoio: FETEAPE

SERVIÇO:

Espetáculo "Roubando a cena"

Quando: 11, 12, 18 e 19 de julho (Sextas-feiras às 20h e sábados às 19h)

Onde: Teatro Joaquim Cardozo (R. Benfica, 157 - Madalena)

Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia) - disponíveis no link do Sympla

Classificação: 10 anos

