Gratuito Espetáculo "Sine qua non ou Tem uma usina dentro de mim" estreia no Teatro Marco Camarotti Peça teatral com dramaturgia e direção de Jorge de Paula ganha sessões a partir desta sexta-feira (31)

Rastros de colonialidade seguem presentes na sociedade pernambucana e estão marcados nas nossas relações. Que o digam os sete personagens de “Sine qua non ou Tem uma usina dentro de mim”, peça teatral que estreia com sessões desta sexta-feira (31) a domingo (2), às 18h e às 20h, no Teatro Marco Camarotti.

Jorge de Paula assina a dramaturgia e a direção do espetáculo, além de estar presente no elenco. O texto foi escrito originalmente em 2014, para uma parceria com o grupo Magrÿkory, do Sesc Santa Rita, mas ficou guardado por um tempo após isso, até o autor ser atravessado por outros conteúdos e integrá-los à obra.

“A dramaturgia de 2023 em nada se assemelha àquela que foi criada em 2014, a não ser por uma linha condutora mestra. Ele foi totalmente repicado e transformado, quase que comido e vomitado de uma outra forma, atravessado basicamente por esse meu interesse pela colonialidade”, explica o diretor e ator, em entrevista à Folha de Pernambuco.



O espetáculo traz histórias interligadas, que estão associadas a uma situação de horror, trazendo à tona diferentes tipos de abusos, disputas de poder e figuras opressoras. “As estruturas de poder que há séculos são manobradas a partir do racismo, do patriarcado e de tantas outras violências aparecem nos tratos dessas personagens e na forma como elas enxergam umas às outras”, aponta.

No elenco, estão presentes também Andrea Veruska, Arilson Lopes, Daniel Alcântara, Elis Costa, Iara Campos e Wagner Montenegro. É a primeira vez que Jorge de Paula, que mora em São Paulo, se apresenta no Recife desde a pandemia de Covid-19.

“Vir para cá não faria sentido se não fosse para me juntar a pessoas que eu confio. Esse agrupamento vem para me fortalecer em um lugar de rede de apoio. Muitos dos meus companheiros e companheiras de cena só estão voltando à cena agora. Então, é uma responsabilidade muito grande. Estamos na expectativa de reencontrar o público sedento também por essa rede de afeto”, diz.

Serviço:

Espetáculo “Sine qua non ou Tem uma usina dentro de mim”

Desta sexta-feira (31) a domingo (2), às 18h e às 20h

No Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro, Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro)

Ingressos gratuitos (retirar na bilheteria do teatro uma hora antes de cada sessão)

Informações: (81) 3216-1728



