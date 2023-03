Espetáculo sobre Paulo Freire será exibido no Teatro Barreto Júnior

A- A+

O espetáculo “Pa(ideia) - Pedagogia da Libertação” será encenado nesta quarta-feira (8), às 19h, no Teatro Barreto Júnior. A peça teatral é focada na luta do pernambucano Paulo Freire no campo da educação e da política.

A montagem estreou em 2016 e foi indicada para seis prêmios, vencendo o Troféu Apacepe de 2017 nas categorias Iluminação, Trilha Sonora e Ator Coadjuvante. O espetáculo vem percorrendo escolas públicas com o projeto “Paulo Freire Vai à Escola”, selecionado pelo edital do Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.



Os atores Junior Aguiar e Daniel Barros dividem a cena no espetáculo. A prisão e o interrogatório de Paulo Freire, em 1964, o Brasil de hoje e as contradições da velha educação são temas centrais da obra.

Com entrada gratuita, a apresentação terá recursos de acessibilidade, como tradução em linguagem de libras e áudio descrição. Ao final da sessão, serão distribuídos 36 livros sobre Paulo Freire entre as escolas participantes do projeto.

