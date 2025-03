Espetáculo "Solo Fértil" volta aos palcos abrindo o mês da luta dos povos indígenas

A- A+

A cosmovisão indígena, a natureza, o corpo feminino,a maternidade e a opressão são temas abordados espetáculo “Solo fértil”, monólogo de Ludmila Pessoa, sob direção de Quiercles Santana, que entra em cartaz para uma nova temporada, em abril, mês da luta dos povos indígenas.



Nos dias 05, 06, 12 e 13 de abril, o Espaço Fiandeiros, localizado na Rua da Saudade, 240, Boa Vista, recebe as apresentações, a partir das 19h, aos sábados, e às 18h, aos domingos.

Nova temporada

As apresentações com entrada franca serão apresentadas em três localidades com olhar para a acessibilidade, a ampliação e formação de plateia, e a exploração de diferentes espaços cênicos.



Além disso, duas escolas, no bairro de San Martin, também recebem o “Solo fértil”: a Escola Municipal General San Martin (Av General San Martin, 1864), nos dias 22 e 23, às 19h e a Escola professora Helena Pugó (Rua 15 de março), nos dias 24 e 25, às 19h.



As apresentações dos dias 05 (Fiandeiros), 22 (Escola General San Martin) e 24 (Escola Helena Pugo) contam com a presença de um intérprete em libras.

Sobre "Solo Fértil"

Inspirado no teatro do sagrado, Solo Fértil é um monólogo autoficcional minimalista que busca um aprofundamento acerca da percepção humana. O espetáculo explora temas como o corpo feminino, a maternidade, o solo e a cosmovisão indígena, criticando a hegemonia do pensamento ocidental, branco, masculino e binário que oprime e destroi vidas e povos há séculos.



A dramaturgia é uma cocriação entre a atriz Ludmila Pessoa e diretor Quiercles Santana, que já dirigiu espetáculos consagrados e premiados como “O baile do menino Deus” e “Alguém para fugir comigo”.



Combinando histórias de mulheres e textos indígenas para criar um teatro sagrado, ritual, político e poético que amplia a voz de grupos marginalizados, Solo Fértil tem trilha sonora original, composta e executada, ao vivo, pelo músico Hercinho Gouveia.



"Ampliando e aprofundando a experiência, a equipe teve a oportunidade de vivenciar dois encontros com o povo fulni-ô a fim de se aproximar do idioma e da musicalidade desse povo, verticalizando a construção do espetáculo", explica o material de divulgação do espetáculo.

"Em tempos de aquecimento global, onda de calor, dizimação indígena e violência contra as mulheres, é urgente olhar de frente para essas questões porque é no enfrentamento poético, diário, social e político que podemos transformá-las. Esse projeto tem incentivo da lei Aldir Blanc pelo edital Multilinguagens - Recife Criativo".



Ficha Técnica:

Idealizadora e produtora: Ludmila Pessoa

Atriz: Ludmila Pessoa

Diretor: Quiercles Santana

Dramaturgia: Ludmila Pessoa e Quiercles Santana

Músico: Hercinho

Iluminadora: Luciana Raposo

Figurino: Maria Agreli

Ilustração e programação visual: Analice Croccia e Larissa Botelho

Fotografia: Morgana Narjara e Mi'ssaw Zàwàruhu

Assessoria de Imprensa: Natali Assunção

Assistente de produçao: Fabricia Macêdo e Caíque Ferraz

SERVIÇO:

Espetáculo Solo Fértil

Espaço Fiandeiros

Dias: 05,06; 12 e 13

Local: espaço fiandeiros, rua da saudade, 240

Horário: sábados as 19h; domingo às 18h

2 - Apresentações em San Martin

Local: Escola professora Helena Pugó - Rua 15 de março

Dias: 24 e 25

Horário: 19h

Local: Escola Municipal General San Martin - Av General San Martin, 1864

Dias: 22 e 23

Horário: 19h



Acessibilidade, intérprete em libras

Dia 5 na fiandeiros

Dia 22 na escola general San Martin

Dia 24 na escola helena pugo

Entrada Gratuita,

chegar com 1 hora de antecedência pra pegar o ingresso

