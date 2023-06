A- A+

DANÇA Espetáculo "Sopro d'Água" volta ao Recife, com entrada gratuita; saiba como conseguir ingressos Gabi Holanda apresenta resultado de quase dez anos de pesquisa, no palco do Teatro Hermilo Borba Filho

Após circular pela Bahia, o espetáculo de dança “Sopro d’Água” volta a ser apresentado no Recife. As sessões ocorrem nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), às 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho.

A obra criada e estrelada pela atriz Gabi Holanda questiona o lugar da água em uma sociedade à beira do colapso ambiental. Resultado de quase dez anos de pesquisa, “Sopro d’Água” aproxima performance e memória, arte e ecologia.

Dentro do seu processo criativo, Gabi debruçou-se nos saberes de diversas tradições latino-americanas, na escassez hídrica, nos conflitos pela água vivenciados por diferentes comunidades no Brasil, em especial no Nordeste, e na urgência das mudanças climáticas.



Em paralelo, a artista executou experimentos performativos, partindo de uma investigação de movimento apoiada nos fluidos corporais, dança aquática e imersões em diferentes ambientes aquáticos. A direção do espetáculo é de de Daniela Guimarães, atual diretora artística do

Balé Teatro Castro Alves (BTCA).

Na sessão deste sábado (10), o espetáculo conta com audiodescrição orientada por Andreza Nóbrega, da VouSer Acessibilidade. Serão destinadas 15 vagas para o público cego ou de baixa visão, com reservas realizadas através do número (81) 99652-4750 (Aline).

Além do Recife, a circulação estadual da obra contempla as cidades de Caruaru, Petrolina, Petrolândia e Palmares, com apoio do Funcultura. Já a circulação nacional, que já passou pelos estados de Santa Catarina e Bahia, tem financiamento da Funarte.

Serviço:

Espetáculo “Sopro d’Água”, de Gabi Holanda

Nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), 20h

No Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Entrada gratuita; retirada de ingressos pelo Sympla ou na bilheteria do teatro (2h de cada sessão)



