teatro Espetáculo teatral "3 Maneiras de Tocar no Assunto" inicia turnê pelo Recife Apresentações serão no Teatro Apolo, nesta sexta-feira (19) e no sábado (20)

O premiado espetáculo teatral carioca “3 Maneiras de Tocar no Assunto” inicia no Recife sua turnê pelo Norte e Nordeste. Serão duas apresentações no Teatro Apolo, nesta sexta-feira (19) e no sábado (20), às 20h.

A peça ainda volta a Pernambuco no dia 2 de maio, com sessão também às 20h, no Teatro Dona Amélia, em Petrolina. Patrocinada através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a circulação passará por 11 estados, de abril a julho deste ano, com ingressos sempre gratuitos.

Escrita e protagonizada por Leonardo Netto, com direção de Fabiano Dadado de Freitas, a montagem estreou nos palcos em 2019 e, desde então, já foi vista por mais de 15 mil espectadores. No palco, o ator e dramaturgo traz três solos que abordam temas relacionados à homossexualidade, ao preconceito contra o homossexual e à comunidade LGBTQIAPN+ em geral.



Netto discute as questõe m pauta questões relacionadas à homossexualidade, a partir de três instâncias distintas: a Escola, a Lei e o Estado. O primeiro solo, batizado de “O homem de uniforme escolar”, parte de histórias reais de crianças e jovens que sofreram com o preconceito e a intolerância na escola.

O depoimento ficcional de um dos participantes da Revolta de Stonewall, ocorrida em junho de 1969 em Nova York, é o mote para a segunda parte: “O homem com a pedra na mão”. Por último, “O homem no Congresso Nacional” foi construído a partir de falas e pronunciamentos do ex-deputado federal Jean Wyllys, proferidos entre janeiro de 2011 e dezembro de 2018.

Serviço

“3 Maneiras de Tocar no Assunto”

Quando:Sexta-feira (19) e sábado (20), às 20h

Onde: Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Recife)

Ingressos gratuitos



