Espetáculo de teatro musical espanhol "La Corte de Faraón" terá sessões gratuitas no Luiz Mendonça
Montagem será apresentada nesta terça (29) e quarta (30), às 19h30, com retirada de ingressos no site do teatro
Em duas sessões gratuitas no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, o espetáculo de teatro musical espanhol "La Corte de Faraón" será apresentado nesta terça (29) e quarta (30), às 19h30 - com ingressos liberados para retirada às 10h de amanhã no site do teatro.
A montagem, uma parceria do Conservatório Pernambucano de Música (CPM) com o Instituto Cervantes, será apresentada pela primeira vez no Recife.
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Do gênero zarzuela, uma forma de teatro musical espanhol que intercala cenas faladas, canto e música, o espetáculo leva também para o palco dança com a Orquestra Sinfônica de Pernambuco (Ospe) e o Coro de Câmara do CPM, além de artistas, professores e estudantes pernambucanos.
SERVIÇO
Espetáculo "La Corte de Faraón"
Quando: nesta terça (29) e quarta (30), às 19h30
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem
Acesso gratuito - com retirada de ingressos amanhã, a partir das 10h, no site do teatro
Informações: @teatroluizmendonca