Teatro Espetáculo "Tom na Fazenda" abre venda de ingressos no Recife; confira A peça vencedora dos prêmios da Associação de Críticos de Teatro de Québec, Cesgranrio, Shell, APTR, Botequim Cultural, Questão de Crítica, Cenym e APCA terá apresentações no Teatro do Parque

Comemorando seis anos em cartaz e duas temporadas em Paris, o premiado espetáculo "Tom na Fazenda" chega ao Recife pela primera vez com duas apresentações no Teatro do Parque, nos dias 15 e 16 de abril, respectivamente às 20h e 19h. Os ingressos já estão à venda no Sympla, custando R$ 100 (R$ 50 meia).

A montagem, idealizada por Armando Babaioff com direção de Rodrigo Portella, já foi assistida por mais de 45 mil pessoas, e traz no elenco Soraya Ravenle, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary, além do próprio Babaioff, em um drama forte e potente que aborda a inabilidade do indivíduo para lidar com o preconceito, violência e fracasso.

Baseado na obra "Tom à la Farme", do autor canadense Michel Marc Bouchard, o espetáculo conta uma história universal de homens e mulheres que, por conta do preconceito, aprendem a mentir antes mesmo de aprenderem a amar. As famílias, guardiãs das normas sobre a sexualidade, garantindo sempre a heteronormatividade, inserem nos próprios membros a semente da homofobia.

Em cena, o publicitário Tom (Babaioff) vai à fazenda da família para o funeral de seu companheiro, mas descobre que a sogra (Ravenle) nunca tinha ouvido falar dele e tampouco sabia que o filho era gay. Nesse ambiente rural e austero, Tom é envolvido numa trama de mentiras criada pelo truculento irmão (Rodrigues) do falecido, estabelecendo com aquela família relações de complicada dependência. A fazenda, aos poucos, vira cenário de um jogo perigoso, onde quanto mais os personagens se aproximam, maior a sombra de suas contradições.

Vencedor dos Prêmios APCA, APTR, Shell, entre outros, o espetáculo já completou mais de 250 apresentações com temporadas no Rio de Janeiro; São Paulo; Curitiba; Porto Alegre; Brasília; São Luiz; em Montreal, no Canadá; em em Paris, na França, entre outros.

SERVIÇO

Espetáculo "Tom na Fazenda"

Quando: 15 de abril (sábado), às 20h, e 16 de abril (domingo), às 19h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos: R$ 100/R$ 50 na plataforma Sympla

Classificação etária: 18 anos

Duração: 120 minutos

