Espetáculo "TV Fracasso" em temporada de Dia dos Namorados no Teatro Hermilo Borba Filho
Com sessões gratuitas de 10 a 12 de junho, às 20h, obra da Cia. Jogando com Palhaçaria brinca com formato televisivo em sequências de improvisos
O espetáculo “TV Fracasso”, da Cia. Jogando com Palhaçaria apresenta uma edição especial de Dia dos Namorados, com sessões gratuitas desta quarta (10), quinta (11) e sexta-feira (12), às 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho.
A montagem satiriza programas populares da televisão aberta, que servem de inspiração para quadros que transitam entre shows de variedades, novelas e atrações de auditório, sempre atravessados pelo olhar irreverente dos palhaços.
A nova versão do espetáculo incorpora esquetes e situações relacionadas ao amor, mantendo a linguagem cômica que caracteriza o trabalho do grupo.
Leia também
• "Vereda Interior": exposição lança olhar poético sobre o sertão pernambucano
• Semana Nacional de Museus leva espetáculo de cultura popular à Oficina Francisco Brennand
• Espetáculo "Se eu fosse Malcolm?!" tem temporada de apresentações gratuitas no Recife
Sobre "TV Fracasso"
Voltado para o público adulto, o espetáculo acompanha uma emissora de televisão à beira do desastre – e os esforços dos seus profissionais para mantê-la no ar, em uma sucessão de erros, improvisos e confusões.
Os apresentadores, técnicos e artistas são palhaços e palhaças tentando conduzir um programa ao vivo. A dramaturgia é construída a partir da paródia, recurso tradicional da palhaçaria que transforma e satiriza referências conhecidas do público.
O espetáculo surgiu em 2024 no componente curricular Estudos em Palhaçaria, do Curso de Teatro/Licenciatura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ministrado pela professora e diretora Marianne Consentino.
Durante o processo criativo, estudantes desenvolveram cenas autorais em pequenos grupos, posteriormente articuladas em uma dramaturgia única que deu origem à fictícia emissora TV Fracasso.
Desde sua estreia no Teatro Milton Baccarelli, no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, a montagem integrou a programação da Semana de Cênicas e ganhou novas versões, incluindo o “TV Fracasso Especial de Natal”, apresentado no Teatro Lycio Neves, em Caruaru.
Com a criação da Cia. Jogando com Palhaçaria, em 2025, o espetáculo foi remontado, incorporando novas cenas e ampliando seu repertório de números.
"A televisão promete o sucesso, a fama e o espetáculo perfeito. Em TV Fracasso fazemos justamente o contrário: celebramos o erro, o improviso e aquilo que sai do controle", afirma a diretora Marianne Consentino.
A temporada tem uma parceria com o Centro Apolo-Hermilo e reforça a visibilidade da produção artística desenvolvida em universidades públicas, evidenciando a continuidade de processos formativos que se desdobram em ações de criação e circulação cultural.
Como a temporada não conta com patrocínio, o público poderá contribuir voluntariamente por meio da modalidade "pague quanto puder".
SERVIÇO:
“TV Fracasso – Especial Dia dos Namorados”
Quando: Quarta (10), quinta (11) e sexta (12), às 20h.
Onde: Teatro Hermilo (Rua do Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)
Ingressos: Gratuitos (retirada uma hora antes do espetáculo)
Contribuição voluntária: "Pague quanto puder"
Classificação indicativa: 18 anos
Mais informações: @jogandocompalhacaria (Instagram)