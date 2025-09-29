A- A+

Teatro Espetáculo "Um Depoimento Real", com José Neto Barbosa, aborda o abuso infantil A peça, que adapta um texto argentino, ganha apresentação no Compaz Dom Hélder Câmara

O experimento cênico “Um Depoimento Real”, com o ator potiguar José Neto Barbosa, será apresentado no Compaz Dom Hélder Câmara, na Ilha Joana Bezerra, nesta terça-feira (30), das 14h às 16h.

Dirigido por Monina Bonelli, do Teatro Bombón de Buenos Aires, a obra é uma montagem do texto “Los Titanes”, da dramaturga argentina Paola Traczuk. A estreia ocorreu no último domingo (28), no Espaço Cênicas, no bairro do Recife.

O espetáculo aborda o delicado tema do abuso infantil, a partir da narrativa de uma criança. Expondo negligências e denunciando silenciamentos, a peça reforça a importância do afeto e das redes de proteção.



Conhecido pelo espetáculo “A Mulher Monstro”, José Neto Barbosa criou a S.E.M. Cia. de Teatro há 13 anos, em Natal. Com atuação também no Recife, a companhia é responsável pela realização de “Um Depoimento Real”.

A montagem conta com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife, através da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Após a apresentação, o público poderá participar de uma conversa com os artistas responsáveis, mediada por uma psicóloga convidada.



*Com informações da assessoria de imprensa.

