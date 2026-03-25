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TEATRO Espetáculo "Um Sábado em 30" terá apresentação no Dia Mundial do Teatro Galharufas Produções e o TRP (Teatro Raízes de Pernambuco) comandam a nova montagem do texto de Luiz Marinho

“Um Sábado em 30”, clássico da dramaturgia pernambucana, será encenado no Dia Mundial do Teatro. A apresentação especial ocorre nesta sexta-feira (27), às 20h, no Teatro de Santa Isabel.

A montagem original, conduzida pelo histórico Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP), foi uma das obras mais longevas da história do teatro brasileiro. O texto retorna aos palcos em uma produção conjunta entre a Galharufas Produções e o TRP (Teatro Raízes de Pernambuco).

Escrita por Luiz Marinho, a comédia de costumes é ambientada durante a Revolução de 1930. A trama é centrada em uma família burguesa conservadora, que tem seus valores postos à prova quando o filho se apaixona pela empregada doméstica.



Com direção de Roberto Oliveira, o espetáculo traz no elenco nomes como Clenira Melo, Renato Phaelante, Ivanildo Silva, Iza Fernandes e Andréa Matoso. No início deste ano, os atores conquistaram o prêmio de Melhor Elenco no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.

Serviço:

Espetáculo “Um Sábado em 30”

Quando: nesta sexta-feira (27), às 20h

Local: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos por R$ 100 e R$ 50, na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99851-4204



*Com informações da assessoria de imprensa.

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