Recife Zona Norte do Recife tem espetáculo gratuito Wandinha e Feira de Troca de Livros neste sábado (4) Programações acontecem no Shopping ETC, no bairro dos Aflitos

Neste sábado (4), crianças e adultos poderão aproveitar, gratuitamente, o espetáculo Wandinha e a Feira de Troca de Livros, que serão realizados no Shopping ETC, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife.



Em apresentação única, o espetáculo Wandinha leva ao palco o aprendizado sobre as diferenças, comportamento, união e representatividade. A peça gratuita começa às 16h, e a entrada deve ser reservada antecipadamente no site do centro de compras.



Já a Feira de Troca de Livros ocorre das 10h às 17h, sem necessidade de agendamento para acesso. A organização estabelece que não serão aceitos livros didáticos, acadêmicos, de poesia, em outros idiomas ou que tenham sido distribuídos gratuitamente.



Além disso, não é permitido fazer reservas de livros, tampouco a venda dos títulos. Cada livro doado dará direito a outro livro na feira, e a ação de retirada deve ocorrer imediatamente.

“Estamos fazendo uma edição da Feira de Troca de Livros em clima de Halloween, onde iremos promover uma programação gratuita e divertida para crianças e adultos. Participar deste evento é uma maneira maravilhosa de unir pessoas, de inspirar conversas, além de acreditarmos que o poder de renovação que os livros fazem”, afirmou o coordenador de Marketing do Shopping, Gildo Marcelino.



Serviço:

Evento gratuito no Recife têm espetáculo de Wandinha e feira de troca de livros

Onde: Shopping ETC, na avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife

Quando: Sábado (4)

Entrada: Gratuita

Horário: A partir das 10h

Informações: (81) 3243-8212

