ARTES CÊNICAS Espetáculo "Yerma Atemporal" estreia no Teatro do Parque Montagem pernambucana é adaptação da obra do espanhol Federico García Lorca

O espetáculo “Yerma Atemporal” estreia no Teatro do Parque, com apresentações nesta quarta (14) e quinta-feira (15), às 20h. A montagem é livremente inspirada na obra do escritor espanhol Federico García Lorca.

Simone Figueiredo e Paulo de Pontes assinam a direção da peça teatral, que transporta a tragédia “Yerma”, escrita em 1934, para o Sertão pernambucano. A trama aborda a angústia da protagonista ao não conseguir conceber um filho, fazendo refletir sobre as pressões sociais sofridas pelas mulheres.

O texto revisitado é fruto de uma monografia desenvolvida por Simone ao longo de dois anos e apresentada como conclusão do curso Letras Espanhol, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A produção do espetáculo é uma realização da diretora e da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe).



Com uma equipe técnica predominantemente formada por mulheres, a montagem traz ainda trilha musical ao vivo com direção de Douglas Duan. Entre as músicas executadas, está a canção original “Yerma”, de autoria de Newton Moreno.

Serviço:

Espetáculo “Yerma Atemporal”

Nesta quarta (15) e na quinta-feira (16), 20h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: 1kg de alimento não perecível, com reserva pelo Sympla



