AGENDA CULTURAL Espetáculos da Paixão de Cristo são destaques do roteiro deste feriadão; confira programação Além das encenações voltadas à Semana Santa, shows e estreias no cinema também são opções na agenda cultural do fim de semana

Fim de semana de Páscoa e, claro, espetáculos que encenam a Paixão de Cristo são destaques na programação, com apresentações no Agreste, Mata Norte,e também na Capital pernambucana e Região Metropolitana.



Mas para além dos eventos religiosos, tem balada regada a samba e pagode, MPB e batidão, além de opções de entretenimento para os pequenos.



Para quem é de cinema, tem as estreias da semana. Já para quem não abre mão de visitar exposições, o fim de semana traz o encerramento da "Magia do Galo, no Paço do Frevo e "Bará", de Gustavo Nazareno, recém-aberta no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam).



Bora curtir?

CINEMA

"O Homem dos Sonhos"

SINOPSE: Um infeliz pai de família vê sua vida virar de cabeça para baixo quando milhões de estranhos começam a vê-lo em seus sonhos. Quando suas aparições noturnas tomam um rumo de pesadelo, Paul é forçado a lidar com seu novo estrelato.

"Godzilla e Kong: O Novo Império"

SINOPSE; Este filme segue o explosivo confronto de Godzilla vs. Kong com uma nova aventura cinematográfica, colocando o todo-poderoso Kong e o temível Godzilla contra uma ameaça colossal escondida dentro do nosso mundo, que ameaça a própria existência de amos - e da humanidade.

"Instinto Materno"

SINOPSE : Este drama contemporâneo revela a relação de uma mãe (Luminita Gheorghiu) e seu filho (Bogdan Dumitrache) de 32 anos, que é acusado pela morte de um rapaz em um acidente de carro. A mulher busca evitar que ele seja indiciado por homicídio usando sua posição social e suas relações com a alta sociedade romena.

SHOWS E EVENTOS

Terra do Samba

Com Maria Pagodinho

Quando: Sábado (30), 18h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos gratuitos via Sympla

Informações: terra_cafe

Barato Selvagem II

Com Dunas do Barato + A Banda dos Corações Selvagens

Quando: Sábado (30), a partir das 19h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via telefone (81) 9 9880-5276

Informações: @fogodeocca



Com Orquestra Backstage e Os Caetanos

Quando: Sábado (30), 18h

Onde: Venda Bom Jesus - Rua Barão Rodrigues Mendes, 59, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @vendabomjesus

Bacanal de Herodes

Quando: Sábado (30),

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 9 9828-1640//@clubmetropole

Samba e Pagode

Com PDA (Pagode dos Amigos)

Quando: Sábado (30), 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rodovia PE 060, 3200, Garapu, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Páscoa divertida no Plaza

Com Labirinto da Páscoa, Mini Confeiteiro, Caça aos Ovos e Oficina Criativa

Quando: Sábado (30) e Domingo (31), a partir das 14h

Onde: Plaza Shopping, Piso L4 - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Ingressos disponíveis no local

Informações: @plazacasaforte

"Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo"

Com Frederico Reder e Marcos Nauer

Quando: Sexta-feira (29), 20h; Sábado (30), 16h e 21h e Domingo (31), 19h30

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 255, Pina

Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

Selvagens à Procura de Lei

Quando: Domingo (31), 17h

Onde: Estelita - Avenida Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Páscoa do Neiff

Quando: Domingo (31), a partir das 16h

Onde: Mini Mundo Comedoria e Boteco - Rua Bezerros, 1918, Janga, Paulista

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @minimundoboteco



Trombonando com Neris Rodrigues

Quando: Domingo (31), a partir das 13h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Couvert R$ 10

Informações: @fregerecife

TEATRO

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Quando: Sexta (29) e Sábado (30), 18h

Onde: Teatro de Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus

Ingressos a partir de R$ 100 no site oficial do espetáculo

Informações: @paixaodecristooficial



Paixão de Cristo do Recife - Jesus a Luz do Mundo

Quando: Sexta (29), Sábado (30) e Domingo (31)

Onde: Marco Zero (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Informações: @paixaodorecife



"A Paixão", segundo José Francisco Filho

Quando: Sábado (30), 18h

Onde: Igreja de Santa Teresa D'Ávila da Ordem Terceira do Carmo - Praça Nossa Senhora do Carmo (Dantas Barreto, s/n)

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9856-2082 (WhatsApp)

Paixão dos Guararapes

Quando: Sexta (29) e Sábado (30), 19h

Onde: Pátio das Bandeias, Monte Guararapes - Jardim Jordão (Jaboatão)

Acesso gratuito

Informações: @paixaodosguararapesoficial

Paixão de Cristo de Casa Amarela

Quando: Sexta-feira (29) e Sábado (30), 20h

Onde: Sítio Trindade - Estrada do Arraial, 3259, Casa Amarela

Acesso gratuito

Paixão do Monte da Fé

Quando: Sexta-feira (29), 19h30

Onde: Monte da Fé, Vila Asa Branca, Paudalho

Acesso gratuito

"Romeu e Julieta - Cordel de Ariano Suassuna"

Por Aramis Trindade

Quando: Domingo (31), 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3355-3323

EXPOSIÇÕES

"Balada de Ilusões", da artista Laura Pascoal

Quando: a partir de 21 de março

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9573-4867 // (81) 9 9873-2450 // E-mail: [email protected]



"A Magia do Galo"

Quando: até (31) até março

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h // Sábados e Domingos, das 11h às 18h

Informações: (81) 3355-9500

Exposição Fotográfica "Viver Mover - Desvendando a Magia Oculta do Cotidiano"

Quando: até 24 de abril

Onde: Museu Murilo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Visitação de quarta a sexta, das 9h às 12h//14h às 17h e aos sábados, das 10h às 17h

Informações: @museumurilolagreca



"Bará", de Gustavo Nazareno

Com curadoria de Deri Andrade

Quando: até 16 de junho

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista

Visitação de quarta a sexta-fera, das 10h às 17h // Sábado e domingo, das 10h às 16h

Informações: (81) 3355-6871

