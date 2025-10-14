A- A+

Teatro Espetáculos sobre "Frankenstein" para adultos e crianças ocupam a Caixa Cultural Recife Duas montagens serão encenadas, de 25 de outubro a 1º de novembro, misturando teatro, dança, artes visuais e trilha sonora original

O mês de outubro será de terror e entretenimento para crianças e adultos na CaixaCultural Recife, que recebe o premiado coletivo gaúcho Gompa para apresentações em dose dupla dos espetáculos "Frankenstein" e "Frankinh@ - Uma história em pedacinhos", de 25 de outubro a 1º de novembro, em seis sessões.



As duas montagens são dedicadas aos públicos adulto e infantil, respectivamente, e inspiradas no texto clássico da autora Mary Shelley. O projeto conta com patrocínio da CAIXA: "onde tem patrocínio à cultura, tem Governo do Brasil".

Sobre as peças

"Frankinh@" abre a temporada com apresentações no sábado (25), às 17h (com bate-papo após a sessão), no domingo (26), às 11h (com intérprete de Libras), e no sábado seguinte (1º de novembro), às 17h.



Vencedor do Prêmio SESC de Artes Cênicas, o espetáculo mescla teatro, dança, artes visuais e trilha sonora original para reinventar a primeira obra de ficção científica da história. "Frankinh@" já circulou por 18 cidades brasileiras e foi também apresentado na Rússia e em Cuba.

A peça coloca a arte em diálogo com a ciência, a biologia, a literatura e a física, despertando o imaginário da criança e sua capacidade criativa, a partir da história de Victor Frankenstein, jovem esquisito e solitário que, quase sem querer, acaba criando alguém para lhe fazer companhia, desafiando os limites da ciência e de sua própria idade.



A Criatura não sai exatamente como o garoto havia planejado, levando Victor a lidar com as surpresas do caminho e até gostar delas. Os dois acabam vivendo juntos grandes aventuras, que os transformam e aproximam.

Já "Frankenstein" será apresentado de quinta a sábado (nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro), sempre às 20h. Na sexta-feira (31), a sessão terá tradução em Libras. A dramaturgia revisita o clássico de Shelley com um olhar contemporâneo, criando paralelos entre o corpo feminino e a Amazônia e explorando questões como pertencimento, violência e identidade.



No palco, os bailarinos Fabiane Severo e Alexsander Vidaleti dão vida às vozes de Sandra Dani e Elcio Rossini, em uma encenação que combina textos, cenário, figurinos e iluminação com uma narrativa decolonial. A trilha sonora, assinada por Álvaro Rosa Costa, é manipulada ao vivo, unindo samples, ruídos e improvisações.

"A obra propõe uma reflexão acerca de pertencimento, discutindo de modo poético questões vinculadas à condição da mulher em nossa sociedade. O enredo traça relações entre o corpo da mulher e nossa floresta amazônica, que vem sendo destruída e historicamente submetida às vontades do homem", explica Camila Bauer, que assina a encenação e é coautora da dramaturgia.

Oficina

No dia 31 (sexta-feira), das 14h às 16h, o Coletivo Gompa realizará uma Oficina de Teatro/Dança voltada para o público infantil. As inscrições são gratuitas, com 20 vagas e podem ser feitas pelo site da Caixa Cultural (https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/Recife.aspx).

O Coletivo Gompa é reconhecido por sua inovação cênica e tem no currículo obras premiadas e aclamadas no Brasil e no exterior. Recentemente, venceu o prêmio norueguês Ibsen Scope com o espetáculo "Instinto" e participou de festivais na Rússia, Alemanha, Cuba e Japão.



O coletivo busca constantemente novos diálogos entre diferentes linguagens artísticas e públicos, com destaque para dramaturgias autorais e processos colaborativos.

SERVIÇO:

"Frankinh@ - Uma história em pedacinhos"

Quando: dias 25 e 26/10 e 01/11 (sábados e domingo)

Horários: 17h, 11h e 17h

Onde: Local: Caixa Cultural Recife Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife.

Classificação indicativa: Livre

Duração: 50 minutos

*No dia 25/10, haverá bate-papo após o espetáculo. A sessão do dia 26/10 terá intérprete de Libras

"Frankenstein"

Quando: dias 30 e 31/10 e 01/11 (quinta a sábado), às 20h.

Onde: Local: Caixa Cultural Recife Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife.



Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | Meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em Lei.

Ingressos disponíveis para venda a partir de sexta-feira (dias 17 e 24/10).

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 45 minutos

*A sessão do dia 31 contará com Libras.

Informações: Site da Caixa Cultural| Instagram (@CAIXAculturalrecife)

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo do Brasil



*Com informações de assessoria

