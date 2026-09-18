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famosos Espólio de Michael Jackson contesta pedido da filha do artista de R$ 6 milhões em custo com advogado Valor pedido por Paris Jackson está relacionado a uma causa ganha por ela, que devolveu dinheiro ao espólio

O espólio de Michael Jackson contestou o pedido de Paris Jackson para receber mais de US$ 1.165.481,90 (cerca de R$ 6 milhões) em honorários e despesas advocatícias relacionados a uma disputa judicial envolvendo os bens deixados pelo cantor.

John Branca, inventariante do espólio, apresentou documentos à Justiça na segunda-feira (14), argumentando que a solicitação deste valor não seria razoável, segundo o site TMZ. Segundo a contestação, Paris estaria incluindo na cobrança trabalhos relacionados a disputas jurídicas que não fariam parte do caso que originou o direito ao reembolso.

A origem da discussão está em uma decisão envolvendo US$ 625 mil em bônus pagos, em 2018, a advogados do espólio. Paris contestou os pagamentos e, em abril deste ano, o tribunal decidiu a favor dela, determinando que o dinheiro fosse devolvido ao espólio.

Como a contestação de Paris resultou em um benefício financeiro para o espólio, o juiz determinou que ela poderia ter seus honorários advocatícios "razoáveis" pagos pelos bens de seu pai. A partir disso, ela apresentou o pedido de US$ 1,16 milhão.

Na nova manifestação, porém, Branca afirma que o valor é excessivo. O espólio questiona, entre outros pontos, a inclusão de custos relacionados a outras disputas e a quantia que Paris considera ter economizado para os beneficiários.

A contestação também sustenta que parte do dinheiro contabilizado por Paris como benefício para o espólio teria sido devolvida voluntariamente, e não necessariamente como resultado direto da atuação jurídica dela.

Segundo levantamento da revista Forbes, o espólio de Michal Jackson já arrecadou mais de US$ 3,5 bilhões depois de s

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