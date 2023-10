Esporte em clube e jantar com amiga: como foram os últimos dias de Matthew Perry

A- A+

Matthew Perry havia acabado de voltar do Riviera Country Club — clube tradicional em Los Angeles, nos EUA —, onde jogara pickleball (uma mistura de tênis, badminton e pingue-pongue) por cerca de uma hora, e pediu ao funcionário de sua casa que resolvesse algumas tarefas na residência. Duas horas depois, o funcionário encontrou o ator de 54 anos desacordado na banheira de hidromassagem e logo telefonou para o serviço de emergência, às 16h07 do último sábado (28).

Parceiro de pickleball do ator, o apresentador Billy Bush revelou, por meio de uma publicação no Instagram, detalhes sobre os últimos momentos do amigo: "Falei com a mulher com quem ele jogou esta manhã. Ela está em choque, adorava Matt… Ela disse que ele estava um pouco mais cansado do que o normal hoje (no sábado) e na semana passada. Ele jogou por uma hora e depois foi para casa", relatou.

A última aparição pública de Matthew aconteceu na última segunda-feira (23). O intérprete do personagem Chandler, da série "Friends", foi fotografado com uma calça de moletom preta, camiseta verde e óculos escuros numa famosa hamburgueria em Los Angeles, onde ele jantou com uma amiga.

Embora Perry não estivesse trabalhando nos últimos meses, ele postava conteúdo regularmente em sua conta do Instagram. "Mattman" era um apelido que o artista costumava usar, nos últimos dias, nas publicações que fazia nas redes sociais, muitas vezes incluindo referências e imagens relacionadas ao Batman. Em entrevista à "GQ" em 2022, o ator contou que comprara uma cobertura em Los Angeles apenas para viver como Batman vivia: "Bruce Wayne tinha uma cobertura: eu vou ter uma".

A última publicação do artista nas redes sociais foi uma foto em que ele aparece dentro de uma piscina. A imagem foi postada no Instagram na última segunda-feira (23). O caso agora está sendo devidamente analisado pelas autoridades. O que se sabe é que, próximo à banheira, onde ele foi encontrado morto, não havia drogas nem quaisquer indícios de crime.

Veja também

luto Morre Danilo Miranda, diretor do Sesc em São Paulo, aos 80 anos