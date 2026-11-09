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Esposa de Belutti, Thaís Pacholek revela estado do cantor após acidente

Sertanejo, que faz dupla com Marcos, sofreu acidente na madrugada de segunda-feira (9), em Alphaville, após retornar do GP de Interlagos

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Esposa de Belutti, Thaís Pacholek revela estado do cantor após acidente Esposa de Belutti, Thaís Pacholek revela estado do cantor após acidente  - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Thaís Pacholek, mulher do cantor sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, atualizou o estado de saúde do marido após o acidente de carro sofrido por ele na madrugada desta segunda-feira (9), em Alphaville, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que o artista já recebeu alta hospitalar e está em casa, mas revelou que ele sofreu fraturas em algumas vértebras, o que exigirá cuidados durante a recuperação.

“Obrigada a todos pelas mensagens, pela preocupação. Estamos todos bem. Agora é se cuidar, porque teve algumas vértebras quebradas, então requer cuidado”, afirmou Thaís.

A atriz esclareceu que não estava no veículo no momento da colisão. Enquanto acompanhava o filho, Luis Miguel, de 10 anos, em um torneio, Belutti havia passado o domingo (8) em Interlagos, onde acompanhou a etapa brasileira da Fórmula 1. O acidente aconteceu quando ele retornava para casa.

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“Quando estava voltando, por conta das condições da pista, o carro deslizou, deu uma rodadinha e bateu numa mureta. Graças a Deus, não envolveu nenhum outro veículo. Os dois estão bem. Meu marido já está em casa, mas o amigo que estava junto ainda está no hospital fazendo todos os exames”, disse ela.

O acidente ocorreu na Alameda Rio Negro, por volta de 0h20. De acordo com informações do Hora 1, da TV Globo, a chuva deixou o asfalto escorregadio.

O cantor foi levado ao Hospital Israelita Albert Einstein depois da colisão e recebeu alta. A equipe do cantor também agradeceu as manifestações de carinho e preocupação do público.

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