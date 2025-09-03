A- A+

famosos Esposa de Bruce Willis agradece apoio de Demi Moore após revelar "separação" do ator, com demência Emma Heming Willis passa a viver em local diferente de onde mora o marido, que lida com doença desde 2023 e está perdendo a linguagem

A atriz Demi Moore, ex-mulher do também ator Bruce Willis, se tornou um dos maiores apoios afetivos da modelo Emma Heming Willis, atualmente casada com o astro da bem-sucedida franquia cinematográfica "Duro de matar". Na última terça-feira (2), a artista indicada ao Oscar pelo trabalho no filme "A substância" (2024) saiu em defesa da esposa de seu ex-marido após ela causar controvérsia — e sofrer ataques virtuais — ao revelar que recentemente tomou a decisão de viver separada de Bruce devido ao tratamento do ator contra a demência.

Emma contou que ela e as filhas — Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11 — escolheram não viver mais junto de Bruce Willis para acomodar uma equipe de saúde que auxilia o ator permanentemente ao longo das 24 horas do dia. Nas redes sociais, o fato foi criticado por parte dos internautas. Como se sabe, desde 2023, o artista lida com um diagnóstico de demência frontotemporal, condição crônica e progressiva que se caracteriza por uma diminuição da função mental, afetando a memória, o pensamento, a linguagem e o comportamento.

"Tenho muita compaixão por Emma nisso… Ninguém poderia ter previsto onde isso iria chegar, e eu realmente acho que ela tem feito um trabalho magistral", frisou Demi, de 62 anos, no último do podcast da apresentadora Oprah Winfrey, na última terça-feira (2).

"Muita coisa recaiu sobre a Emma para que ela conseguisse lidar com tudo isso, e a coisa mais bonita foi reconhecer a importância dos cuidadores, e que eles precisam cuidar de si mesmos. Se não investirem esse tempo para garantir que estão bem, não conseguem estar presentes para mais ninguém", continuou Demi Moore.

Assentindo em agradecimento após a exibição do depoimento de Demi Moore no programa de Oprah Winfrey, Emma Heming Willis comentou: "Lindo". Em sua fala, Demi Moore ressaltou: "Não existe um manual de como lidar com isso". E mais. Ela destacou que, "embora nossa família seja muito unida, muita coisa recaiu sobre Emma para realmente resolver tudo".

Moore continuou: "O mais importante, para mim, é estar presente, simplesmente estar presente. Se você projeta onde isso vai dar, só gera ansiedade. Se você revive o que era e o que perdeu, só cria ansiedade e luto. Mas quando você permanece no presente, há tanto, e ainda há muito dele ali. Pode não ser sempre verbal, mas é bonito, dadas as circunstâncias".

Emma Heming Willis concordou com a colocação de Moore: "Ela tem razão. Trata-se de enxergar que existe beleza nisso, entende? Por mais difícil que seja perder alguém que amamos, conseguimos acessar o que ainda existe".

Na semana passada, em entrevista à correspondente da ABC News Diane Sawyer, Emma Heming Willis caracterizou a decisão de viver separada de Willis como "uma das escolhas mais difíceis que já tive que tomar". Antes, ela detalhou a situação atual do marido, que está perdendo a fala. "Bruce ainda tem muita mobilidade. Está com uma saúde ótima no geral, sabe? É só o cérebro dele que está falhando. A linguagem está indo embora. Aprendemos a nos adaptar e temos uma maneira de nos comunicar com ele, que é simplesmente diferente", revelou.

Diante de críticas à decisão e da desconfiança sobre suas motivações, a modelo se defendeu, afirmando num vídeo publicado por meio do Instagram: "Todos vão ter uma opinião, mas você precisa lembrar que a maioria não tem experiência para sustentar o que diz... E, se for esse o caso, não deveriam dar seus dois centavos sobre isso, e você não deveria dar atenção".

Família unida

Demi Moore e Bruce Willis foram casados de 1987 a 2000, mas permanecem próximos. Emma Heming Willis, que se casou com o ator em 2009, costuma se reunir com as três filhas dele — Rumer, Scout e Tallulah — para compartilhar momentos em família, seja em celebrações ou simplesmente passando tempo com Bruce.

"Te amo tanto. Amo ele. Amo nossa família", escreveu Tallulah num comentário numa homenagem de Dia dos Pais que Emma Heming Willis publicou em junho, dedicada "a todos os pais que vivem com deficiência ou doença, se fazendo presentes da forma que podem, e aos filhos que se fazem presentes por eles".

