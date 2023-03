Esposa de Bruce Willis faz primeira live sobre demência: 'minha vida está fora da zona de conforto'

A- A+

A modelo Emma Heming, esposa de Bruce Willis, anunciou em suas redes sociais que irá fazer uma série de lives no Instagram sobre o tratamento da demência, condição que acomete o astro de "O sexto sentido" e "Duro de matar". A primeira live acontece nesta sexta-feira (24), às 17h30, no horário de Brasília.

Em vídeo nos Stories, Emma explicou que as lives serão feitas em parceria com Teepa Snow, uma especialista no tratamento da doença.

"Ainda estou tentando entender como será, mas o objetivo é educar e empoderar todos nós que passamos por isso e outras pessoas. É um pouco fora de minha zona de conforto, mas toda minha vida está fora da zona de conforto neste momento", disse Emma.

O casal completou 14 anos de união na terça-feira, e a modelo compartilhou com seus seguidores um vídeo de renovação de votos que fizeram em 2019, segundo Emma, o registro foi feito por Demi Moore, com quem o ator foi casado por 13 anos.

Willis e Emma se conheceram por meio de amigos em comum, e em 2009 oficializaram a união em uma cerimônia civil em Turks e Caicos, no Caribe. À época, o evento contou com a presença da ex-esposa Demi Moore, com quem teve as filhas Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 29. Após se divorciar de Demi em outubro de 2000, o astro contou que viveu longos anos infeliz e disse que nunca havia pensado que outra pessoa fosse as respostas que tanto precisava na vida até encontrar a modelo. O romance ganhou novos capítulos quando Emma e Bruce se tornaram pais de Evelyn, de 8 anos, e Mabel, de 10.

'Batalha'

Emma Heming disse que se sente em meio a uma "batalha" desde que seu marido foi diagnosticado com o distúrbio cerebral que provoca alterações de personalidade e leva à dificuldade de compreensão e produção da fala. Em entrevista ao podcast americano "The art of being well" ("A arte de se sentir bem", em tradução livre), apresentado pelo médico Will Cole, ela se emocionou ao se reconhecer como o "navio condutor" da própria família.

A modelo ressaltou que tem priorizado, nos últimos meses, o cuidado com a própria saúde física e mental, para que suas filhas sempre possam encontrar um apoio nela. Não há cura para a doença do ator, e os sintomas tendem a evoluir com o passar dos anos, algo que gera tristeza entre quem é próximo.

