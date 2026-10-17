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Cirurgia Esposa de Carlos Alberto de Nóbrega diz que humorista fará cirurgia cardíaca para colocar marcapasso Apresentador está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar sintomas de cansaço e indisposição

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O apresentador e humorista Carlso Alberto de Nóbrega, de 90 anos, passará por uma cirurgia cardíca nos próximos dias para implantação de um marcapasso.

O comunicador está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar sintomas de cansaço e indisposição que persistem há alguns meses.

A informação foi confirmada pela esposa do humorista, Renata de Nóbrega, ao Metrópoles.

Ao portal, Renata informou que Carlos Alberto está "estável, sem intercorrências, mas permanece na semi-intensiva".

A internação do apresentador foi divulgada nas redes sociais de Renata, na sexta-feira (dia 16). Ele está sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil e do infectologista David Uip e passa por exames para esclarecer o quadro.

De acordo com o portal G1, uma das hipóteses consideradas pelos médicos é uma infecção pelo vírus Coxsackie, mas o diagnóstico depende dos resultados dos testes.

Ainda segundo a publicação, Carlos Alberto se recupera bem, apesar da internação. Renata também passou mal, mas não precisou ser hospitalizada e já está bem.

O que é o vírus Coxsackie?

O Coxsackie faz parte da família dos enterovírus e pode provocar diferentes infecções, geralmente leves, com sintomas como febre e mal-estar.

Alguns tipos causam a doença mão-pé-boca, caracterizada por feridas na boca e lesões nas mãos e nos pés.

Em casos menos comuns, o vírus pode atingir órgãos como o coração. No caso de Carlos Alberto, a infecção ainda é uma suspeita, que depende da confirmação dos exames.

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