CONDENADO Esposa de Danny Masterson, Bijou Phillips pede divórcio dias após condenação do ator por estupro Ex-astro do 'The 70's show' está preso e recebeu sentença de 30 anos

A esposa do ator Danny Masterson, Bijou Phillips, pediu o divórcio em menos de duas semanas depois de ele ter sido condenado a 30 anos de prisão pelo estupro de duas mulheres.

Segundo o TMZ, Bijou — que se casou com o ator em 2011 e tem com ele uma filha, Fianna — entrou com o pedido de separação nesta segunda-feira (18) em um tribunal da Califórnia.

Os dois começaram a namorar em 2004 — um ano depois dos crimes cometidos por Danny —, depois de se conhecerem em um torneio de pôquer em Las Vegas, e ficaram noivos em 2009. Dois anos depois, a cerimônia de casamento aconteceu dentro de um castelo na Irlanda.





Bijou apoiou o marido por 12 anos e durante seus dois julgamentos de agressão sexual. Após a sentença, ela foi consolada pelo cunhado Jordan Masterson. O advogado, Peter A. Lauzon, disse que o caso tem sido “inimaginavelmente difícil para o casamento e para a família e Phillips reconhece que o Sr. Masterson é um pai maravilhoso para sua filha".

Parecendo acreditar na inocência de Danny, Bijou chegou a enviar uma carta à juíza do Tribunal Superior de Los Angeles implorando por clemência antes da sentença. No documento obtida pelo portal Daily Mail, ela afirmou que Masterson era um parceiro que ‘salvava vidas’ e se dedicou à agricultura para sustentar sua família quando as acusações sobre ele começaram a surgir e ele perdeu a carreira de ator.

Ela também citou a aversão de Masterson às drogas - um princípio comum da Cientologia - e a sua aparente dedicação em ajudar jovens atores a escapar das ciladas da riqueza e da fama.

