famosos Esposa de Denílson brinca após acordo do marido com Belo: 'Alguém conhece uma loja de helicóptero?' Na sexta-feira (11), o apresentador anunciou, nas redes sociais, o fim da disputa judicial com o cantor; entenda

Após Denílson e Belo anunciaram que entraram em um acordo para a quitação da dívida de mais de 20 anos, a mulher do ex-jogador de futebol Luciele Di Camargo divertiu os fãs ao fazer um comentário inesperado sobre o fim da batalha judicial. Nos comentários do post, a atriz disse que quer comprar um helicóptero. “Alguém conhece uma loja de helicóptero aberta amanhã? Preciso de indicação”, disse ela.

Nesta sexta-feira (11), o apresentador Denílson anunciou, nas redes sociais, o fim da disputa judicial com o cantor.

"O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico", escreveu o ex-atleta. "Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente… ACABOU!"

No mês passado, Belo anunciou ter pago uma dívida de R$ 7 milhões para Denílson. Na ocasião, no entanto, o ex-jogador havia informado que ainda existiam pendências.

Entenda a disputa

A disputa começou quando Denilson entrou na Justiça alegando que Belo havia quebrado um contrato ao deixar o grupo Soweto, do qual era vocalista, para seguir carreira solo — isso depois de o ex-jogador ter adquirido os direitos da banda, em 1999.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar R$ 388 mil ao ex-jogador. Contudo, o valor não havia sido quitado até julho passado, acrescido de correção monetária. O cantor justificou o não pagamento alegando que não reconhecia Denílson como detentor dos direitos da banda e afirmando que nunca recebeu aporte financeiro do ex-jogador entre 1999 e 2000.

No mês passado, o portal UOL revelou que o cantor Belo cobrava de maneira antecipada, pelos shows nos quais se apresenta, o valor que tinha a receber para evitar que o dinheiro fosse penhorado para o pagamento da dívida. As informações foram dadas pela Ticket360, empresa que gerencia venda de ingresso para eventos e que havia sido intimada a depositar em juízo valores de uma apresentação do artista.

Em 2021, a Justiça decidiu que as empresas que realizassem a venda de ingressos para shows de Belo deveriam depositar em juízo o valor arrecadado. A Ticket 360 disse ter arrecadado R$ 279.337,80 com a venda de 1832 ingressos para evento em São Paulo, no dia 31 de julho de 2021, mas não transferiu o dinheiro para Denilson justificando já ter pagado, de maneira antecipada (no dia 28 de junho), o valor do cachê.

A Ticket 360 justificou, então, que não conseguiu transferir os valores por não ter um contrato com o cantor.

"Infelizmente, ao que tudo indica, o executado (Belo), ciente de que sofre a presente execução (processo movido por Denilson), não admite receber após a realização do show e exige o pagamento de forma antecipada, de forma a burlar qualquer tipo de penhora!", disse a empresa, segundo o Uol.

