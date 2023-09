A- A+

Celebridades Esposa de Juliano Cazarré denuncia perfil falso criado em nome da filha Maria Guilhermina Filha do casal nasceu com cardiopatia rara. Letícia Cazarré usou seu perfil para alertar sobre a tentativa de golpe: "Começou como um fã-clube e agora tem um link de jogos de azar que pede dinheiro. Absurdo!"

Esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Letícia Cazarré usou seu Instagram nesta sexta-feira (01) para alertar sobre um perfil criado em nome de Maria Guilhermina, filha caçula do casal que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca rara que afeta a válvula tricúspide do coração.. "Atenção, esse perfil da Guilhermina não é feito por nós! Começou como um fã-clube e agora tem um link de jogos de azar que pede dinheiro. Absurdo!", escreveu Letícia. O perfil já soma 174 mil seguidores.

Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022. Ela passou os primeiros sete meses de vida internada e já foi submetida a quatro cirurgias cardíacas. Atualmente ela se encontra em casa, com a família, no Rio de Janeiro, com o suporte técnico e afetivo para sua recuperação. Em junho ela voltou ao hospital para realização de exames e ajustes na medicação.

Em julho, Letícia publicou: "Nós vivemos 24h em função da condição da Guilhermina, e isso não nos faz menos alegres, pelo contrário. Nos sobra vontade de estar com os amigos e familiares, mas por enquanto, é no cantinho de nossa sala que podemos encontrar apenas alguns deles. Podem ter certeza de que ninguém mais do que nós quer ver a Guilhermina em todas as fotos e momentos em família. Mas este dia ainda não chegou pra nós. E assim vamos agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele nos traz, e pedindo graças para fazer valer a vontade dEle, e paciência para esperar".

Letícia e Juliano são pais de cinco filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e a caçula, Maria Guilhermina.

