celebridades Esposa de Kanye West usa look coberto, após rumores entre ela e Kim Kardashian Mãe de North West e ex-esposa do cantor teria pedido que Bianca Censori, conhecida por sua ousadia, fosse mais 'comportada' perto dos filhos do casal, diz tablóide

A esposa de Kanye West, Bianca Censori, foi vista acompanhada de North West, sua enteada, na noite de domingo, em Paris, França. Em uma roupa que foge de seus looks ousados, que usa para sair ao lado do marido, a arquiteta usou uma jaqueta de couro plus-size.



Segundo o tablóide inglês Daily Mail, a ex-mulher do rapper, a influenciadora Kim Kardashian, teria exigido que a madrasta de seus filhos usasse roupas "mais adequadas" quando estivesse perto das crianças.

Bianca e North foram vistas aproveitando o tempo juntas enquanto faziam paradas para jantar em restaurantes de fast food.



A menina, de 10 anos, exibiu uma gola redonda estampada com a capa do novo álbum do pai "Vultures Volume 1", enquanto Bianca usava uma jaqueta preta enorme sobre um vestido e meia-calça. Já a madrasta combinou o look encoberto com seus cabelos castanhos recém-tingidos, penteados para trás e maquiagem mínima.

A escolha mais recatada pode ser devido a Kim, que supostamente alertou Kanye para que sua esposa se vestisse de forma "mais adequda", quando estivesse na companhia dos filhos do casal. As informações são do Daily Mail.

Bianca desfilou ao redor do mundo com Kanye em looks quase imperceptíveis, incluindo tops completamente transparentes exibindo seu decote sem sutiã e vestindo uma capa de chuva transparente enquanto nua por baixo.



Mais recentemente, Bianca vestiu um macacão largo e sem parte de baixo, com laterais abertas que revelavam seu decote sem sutiã.

— Kim instruiu Kanye a nunca deixar Bianca se vestir assim perto das crianças — disse uma fonte com exclusividade ao Daily Mail — Ela está realmente surpresa que Kanye tenha deixado sua esposa sair de casa daquele jeito.

O casamento de Kim e Kanye rendeu quatro filhos, a mais velha North, Chicago, Saint, e Psalm.

Em dezembro, Bianca foi vista segurando Chicago nos braços enquanto saía em Miami, ela usava uma jaqueta de couro até a panturrilha e botas vermelhas. Durante o mesmo mês, Bianca foi vista com Kanye e North, vestindo um macacão creme comum, em um parque de diversões na Califórnia.

No entanto, na semana passada, Kim foi criticada depois que sua filha North compartilhou uma postagem do TikTok, agora excluída, que apresentava um desenho da madrasta Bianca em um conjunto quase nua.

Seguidores da conta conjunta de Kim e North no TikTok ficaram chocados com a publicação, que parecia ser uma lista de coisas pelas quais North estava “grata” – incluindo o polêmico novo álbum de seu pai, "Vultures 1", que foi retirado da Apple Music, e a música "Carnival", que contém letras pornográficas. Um fã preocupado escreveu online: "Deixe a garota ser um pouco inocente!"

– Kanye fez a mesma coisa que está fazendo com Bianca com Kim durante todo o casamento. A diferença é que quando Kanye vestiu Kim, ele foi respeitado como pessoa, como artista – disse a fonte ao Daily Mail. – Infelizmente, Kim sabe o que Bianca está passando, mas ela sente que Bianca deveria saber no que estava se metendo.

Kim pediu o divórcio em fevereiro de 2021, pouco antes do que seria o sétimo aniversário de casamento do casal. Em novembro de 2022, o divórcio de Kim e Kanye foi finalizado, com Kanye concordando em pagar US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão) por mês em pensão alimentícia e custódia igualitária.

Kim disse em um episódio anterior de sua série de televisão, sobre a família Kardashian, que "Kanye sempre me vestiu. No início dos anos 2000, ele literalmente me mandava e-mails aleatórios com todos esses looks e qual deveria ser meu estilo", disse ela.



E se Kim discordasse de sua opinião, ele dizia a ela: "Você é minha esposa, suas fotos muito sexy me afetam." Kanye também chamou a marca SKIMS, fundada pela influenciadora, de "excessivamente sexualizada".

Kanye se casou com a arquiteta Yeezy, Bianca, em janeiro de 2023. Segundo o tablóide, os pais dela ficaram chocados ao ver a filha com looks atrevidos.

– Sua família e amigos estão mortificados porque tudo está ficando cada vez pior – disse uma fonte ao Daily Mail, depois que ela saiu com uma capa de chuva transparente e nua por baixo. – Bianca claramente não percebe que o que ela vestiu não é apenas nojento e dá um mau exemplo, mas também está potencialmente infringindo a lei.



Enquanto isso, Kanye está coberto com cinco camadas de roupas e quando sua esposa parecia com frio, enquanto estava nua e embrulhada em plástico, ele nem sequer ofereceu a ela uma de suas capas.

