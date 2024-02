Esposa de Marcelo Adnet se pronuncia após flagra de traição do marido

A- A+

Na tarde deste sábado (10), a esposa de Marcelo Adnet, Patrícia Cardoso, se manifestou nas redes sociais após vazamentos das imagens do humorista beijando outra mulher, após o primeiro dia de desfiles da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Marcelo foi flagrado em situação comprometedora, no qual teve seu vídeo circulando na internet. No Instagram, Patrícia escreveu: "Tô ótima, galera. SQN [Só que não]. Juntas somos mais", afirmou a atriz.

As imagens foram divulgadas pela coluna Léo Dias, no qual, flagra o humorista abraçado e aos beijos com uma moça desconhecida. Ainda de acordo com o colunista, Adnet deixou o evento acompanhado dela e ainda pediu o número de telefone da mulher.



Em 2020, Adnet admitiu que teve um relacionamento extraconjugal em momento de crise do casal. Não foi a primeira vez que Marcelo Adnet traiu sua esposa. O casal tem uma filha de 3 anos de idade, conhecida como Alice.



Apoio à esposa de Adnet

Nas redes sociais da atriz, foi possível notar apoio moral de suas seguidoras.

“Perdoa mais não mana, por favor”, pediu uma seguidora. “Você é linda e merece alguém que te respeite!”, garantiu uma seguidora.

“Cuida desse coraçãozinho”, sugeriu uma terceira pessoa.



Veja também

Jazz Garanhuns Jazz Festival começa neste sábado (10) e segue até a terça-feira de Carnaval (13)