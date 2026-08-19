Esposa de Tarcisio Filho faz homenagem a Glória Menezes relembrando amor entre ela e Tarcisio Meira
Apesar de não ser pai biológico de Maria Amélia e João Paulo, o artista, que morreu em 2021, aos 85 anos, conviveu com os dois desde a infância e construiu com eles uma relação próxima
A esposa de Tarcisio Filho, Mocita Fagundes, publicou um vídeo em homenagem a Glória Menezes na madrugada desta quarta-feira. A atriz morreu nesta terça-feira, no Rio, 91 anos
"Eu não sei traduzir o que é o nosso amor. É uma coisa tão... tá diferente. Né, bem? Eu tenho uma necessidade de estar perto dele. Eu preciso dele e ele precisa de mim. Amor meu. Tenho meu jeito de chamar, amor meu."
Tarcisio complementa, "Querida amada".
Glória Menezes e Tarcísio Meira formaram um dos mais casais mais conhecidos da televisão brasileira. Juntos, eles tiveram apenas um filho. A artista já era mãe de dois filhos quando se casou com o galã. Maria Amélia Brito e João Paulo Brito nasceram de seu primeiro casamento, com Arnaldo Brito, que também era seu primo. A união aconteceu quando a atriz tinha 17 anos e durou cerca de oito anos.
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Da relação com Tarcísio nasceu Tarcísio Filho, em 1964, único filho biológico do casal. Apesar de não ser pai biológico de Maria Amélia e João Paulo, o artista, que morreu em 2021, aos 85 anos, conviveu com os dois desde a infância e construiu com eles uma relação próxima.
Diferentemente da mãe e do irmão mais novo, Maria Amélia e João Paulo mantiveram suas vidas longe dos holofotes. Maria Amélia seguiu carreira na área de gestão, enquanto João Paulo tornou-se médico veterinário. Os dois preservam a vida pessoal e raramente aparecem publicamente.
Já Tarcísio Filho decidiu seguir os passos dos pais e tornou-se ator. Ele estreou ainda adolescente na televisão e participou de novelas como “Dona Beija”, “Sinhá Moça”, “Brega & chique”, “Pantanal”, “Renascer” e “Éramos seis”.
Tarcisio Filho é casado com Mocita desde 2010 e juntos tem um filho, Theo Fagundes.