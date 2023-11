A- A+

FAMOSOS Esposa de Zé Vaqueiro publica foto de filho hospitalizado Arthur nasceu com a síndrome de Patau, doença genética que pode causar problemas no sistema nervoso

A influenciadora digital e empresária Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, publicou uma foto do filho caçula nesta quinta-feira (16). Na legenda, a mãe declarou seu amor ao pequeno Arthur, de apenas três meses, que está hospitalizado desde o nascimento, diagnosticado com uma síndrome rara.

“Meu amorzinho, eu tenho tanto orgulho dessa batalha que estamos enfrentando juntos. Eu, o seu pai e seus irmãos não vemos a hora de poder levar você para casa, para o nosso lar. Eu te prometo, você ainda vai viver os momentos mais lindos e felizes da sua vida ao nosso lado. Continue evoluindo, continue firme… Deus é grande e toda a sua misericórdia irá nos alcançar. Te amo, meu Arthur. Somos uma família e juntos vamos além”, escreveu.

O menino nasceu com a síndrome de Patau, uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. A doença genética pode resultar em problemas no sistema nervoso, defeitos cardíacos e formação de fendas no lábio e céu na boca.

