CINEMA "Esqueceram de mim": conheça furos de roteiro e truques de gravação do filme que completa 35 anos Comédia, protagonizada por Macaulay Culkin e dirigida por Chris Columbus, é considerada um dos clássicos natalinos do cinema

O filme "Esqueceram de mim", lançado em 1990 no Brasil, completa 35 anos neste mês de dezembro. Para criar o enredo divertido e repleto de momentos hilários, o diretor Chris Columbus aderiu a farsas e truques de gravação durante a produção do longa.



Como nada é perfeito, alguns furos de roteiro também podem ser encontrados na obra, que conta a história de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), um menino de oito anos que precisou se defender de uma dupla de ladrões após ser esquecido em casa pela família, às vésperas do Natal.

A comédia, criada por John Hughes, transformou-se em um fenômeno global e deu origem a uma franquia de seis filmes. No Brasil, tornou-se presença praticamente obrigatória na programação de fim de ano, acompanhando tradições familiares tão comuns quanto montar a árvore ou preparar a ceia. Veja abaixo os "segredos" do primeiro filme.

O filme de gângster é falso

Kevin usa o filme "Anjos com almas sujas" para assustar tanto um entregador de pizza que lhe cobra, quanto a dupla de ladrões que tenta invadir sua casa. A obra em preto e branco — marcada pela célebre frase "fique com o troco, seu animal imundo" —, no entanto, não é real e foi criada exclusivamente para franquia.





Baseado no longa "Anjos da cara suja" (1938), o filme falso foi gravado em apenas um dia e, segundo o diretor Chris Columbus, o efeito preto e branco foi utilizado para fazer com que ele se assemelhasse a uma obra realmente antiga. O resultado foi tão satisfatório que fez com que muitas pessoas acreditassem se tratar de uma obra real.

A inexistência do Papai Noel

Caso fosse mais atento, Kevin perceberia que o Papai Noel não havia feito sua visita anual ao acordar em uma casa completamente vazia antes do Natal.

Por um furo de roteiro, que não foi corrigido, o filme revela acidentalmente a inexistência do bom velhinho. No momento em que o personagem vivido por Macaulay Culkin desce as escadas, é possível perceber que o copo de leite, além dos biscoitos deixados na sala como uma oferta para o Papai Noel, permanecem intocados.

Namorada de Buzz

Quando percebe que está sozinho em casa, Kevin começa a vasculhar os pertences de sua família e encontra uma foto da possível namorada de seu irmão mais velho, Buzz. Ao encarar a imagem emoldurada, o menino faz uma piada maldosa a respeito da aparência da jovem que, na realidade, era um garoto.

A escolha por colocar uma peruca em um adolescente para fazê-lo se passar pela namorada de Buzz partiu de Chris Columbus, que acreditou ser cruel demais utilizar a foto de uma menina de verdade. Em vez disso, ele usou o próprio filho para cena.

Armadilhas de nível militar

Atualmente, os espectadores ponderam sobre a liberdade criativa do diretor ao descrever uma criança de oito anos altamente especializada em armadilhas de nível militar. Kevin entendia física a ponto de aquecer uma maçaneta de ouro sem quebrá-la, além de ser capaz de calcular o peso exato das latas de tintas que precisavam ser estendida para disparar um tiro certeiro nos ladrões.

Ao assistir um garotinho tão habilidoso em ação, surge a pergunta: por que ele não pensou em chamar a polícia?

Fãs da obra também questionam como os bandidos Marv (Daniel Stern) e Harry (Joe Pesci) conseguiram sobreviver, uma vez que tiveram a cabeça incendiada, pisaram em pregos e cacos de vidros, e ainda levaram tiros de chumbinho na virilha.

Pés falsos de Marv

Durante o embate com Kevin, Marv, um dos ladrões, sai descalço da casa e pisa na varanda repleta de neve. Na realidade, no entanto, aqueles não eram seus pés de verdade. Em decorrência do frio, a cena foi gravada com o auxílio de pés postiços de borracha, que ajudavam o ator a caminhar pelo chão congelado.

Cenas reproduzidas ao contrário

A cena em que Kevin quase é atropelado por uma van contou com um truque de gravação. Ela foi filmada de trás para frente, pois ter um carro sendo arremessado na direção de uma criança era considerado altamente perigoso.

Em vez de acelerar contra o menino, o veículo se afastou ao mesmo tempo em que Kevin recuava. Posteriormente, a cena foi reproduzida ao contrário, e o som acrescentado nos ajustes finais.

