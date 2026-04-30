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Evento 'Esquenta' para o show de Shakira terá Vintage Culture, um dos DJs mais badalados do mundo Abertura contará ainda com o DJ Maz; a dupla se apresenta a partir das 17h30 em uma estrutura montada ao lado do palco principal, voltada exclusivamente para o pré-show

O “esquenta” do evento “Todo Mundo no Rio”, no próximo sábado, com a cantora colombiana Shakira, terá um dos DJs brasileiros mais badalados da música eletrônica global: Vintage Culture, o DJ sul-mato-grossense Lukas Ruiz. Ele tem milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e acumula passagens frequentes por festivais de grande porte — incluindo o próprio Coachella —, além de já ter figurado entre os DJs mais ouvidos do mundo. Sim, o feito aconteceu em 2021, segundo o 1001Tracklists, o banco de dados global sobre o gênero musical. Hits como “Slow Down” ajudaram a impulsionar sua carreira para além das pistas, ampliando sua presença no mercado internacional.

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Outro nome de peso que participará da abertura é o DJ Maz (o carioca Thomaz Prado), que vem ampliando sua projeção fora do país com sets que misturam house e afro house a referências brasileiras, como samba, baião e MPB. Ele também integrou o line-up do Coachella (um dos maiores festivais do mundo), mas em 2024. Entre seus trabalhos mais conhecidos está o remix de “Banho de Folhas”, de Luedji Luna, que ganhou pistas internacionais.

A dupla se apresenta a partir das 17h30 numa estrutura montada ao lado do palco principal, voltada exclusivamente para o pré-show. A proposta segue o modelo adotado em grandes eventos internacionais: um espaço dedicado à abertura, que é desmontado pouco antes do início da atração principal.

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A expectativa é que a apresentação dos dois artistas ajude a preparar o clima na orla carioca sem abrir mão da "latinidade tropical". Segundo a organização do evento, devem comparecer à Praia de Copacabana mais de 2 milhões de pessoas.

Confira os horários das atrações do evento Todo Mundo no Rio:

17h45: show de abertura com o DJ Vintage Culture;

19h: show de abertura com o DJ Maz;

21h45: show de Shakira;

0h15: pós-show com Papatinho e Melody como convidada



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