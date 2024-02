''Esquerda Festiva'' agita os foliões na Rua da Aurora, neste domingo (4); confira os detalhes

A- A+

Pelo segundo ano consecutivo, o bloco ''Esquerda Festiva'' agita os foliões, neste domingo (4), há uma semana do Carnaval, celebrando a cultura popular na Rua da Aurora, a partir das 16h, com acesso gratuito. O bloco carnavalesco é idealizado pela vereadora do Recife Liana Cirne, com o intuito de promover e valorizar as manifestações culturais que permeiam a tradicional festa de Momo.

Entre as atrações do "Esquerda Festiva" deste domingo, estão Maciel Salu, Doralyce, Nailson Vieira e DJ Liana Cirne. Neste ano, o bloco teve uma edição no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, que foi realizada no último domingo, 28 de janeiro.

Na ocasião, a festa teve participação de Isaar e Afonjah, com o show inspirado em um trabalho realizado pela dupla, em 2022, quando estiveram em uma turnê na África do Sul e em Moçambique. Também se apresentaram no evento o Mestre Anderson Miguel e DJ Azougue.

Serviço:

Esquerda Festiva

Neste domingo (4), às 16h

Na Rua da Aurora, Centro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 99960-1300



