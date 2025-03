"Essa mina é um perigo": conheça Narah Baptista, modelo brasileira e namorada de Vincent Cassel

A- A+

O romance do ator francês Vincent Cassel e da modelo brasileira Narah Baptista já vem sendo comentado nas redes sociais há um bom tempo. As aparições do casal nas praias cariocas e as publicações carinhosas vêm chamando a atenção dos internautas. Apaixonado pelo Brasil e fluente em português, o artista não esconde a admiração pela mulher, com quem deu as boas-vindas ao primeiro filho, Caetano, em janeiro deste ano.

Entre as declarações amorosas, Cassel já afirmou que a amada é “o meu sol” e “zoyuda de boca sorridente” (entre suas brincadeiras), além de dizer que tem “sorte de te ter na minha vida”. Em outra ocasião, ele foi categórico: “Essa mina é um perigo”, uma referência a uma frase que fez sucesso nas redes recentemente.

Narah, que tem 29 anos, e Cassel, de 58, foram vistos pela primeira vez juntos no início de setembro de 2024. Os comentários mais apaixonados do astro francês, conhecido por filmes como “Cisne negro“, “A bela e a fera” e “Doce veneno“, passam a surgir exatamente nesta época.

Juntos, eles tiveram o primeiro filho no início deste ano. “Obrigada filho, obrigada por escolher a mamãe, esse amor não cabe em mim, estou transbordando, eu choro e choro e choro. Mas é de amor puro! Há exatas uma semana você nasceu, e eu renasci”, disse ela em uma publicação, em que revelava as primeiras fotos de Caetano com os seus seguidores. “Você está mais linda agora do que nunca mamãe”, comentou o Cassel em outra publicação.





Antes de conhecer Narah, Cassel teve um relacionamento de cinco anos com a modelo Tina Kunakey, com quem tem uma filha. Antes disso, ele também foi casado por 14 anos com a atriz Monica Bellucci, com quem teve duas meninas.

A modelo e já chegou a concorrer ao Miss Austrália, em 2020, ficando entre as 15 mais bem colocadas na competição. Isso aconteceu quando ela ainda morava com a mãe no país da Oceania. Atualmente, muito por conta da visibilidade de seu trabalho, Narah conta com mais de 110 mil seguidores.

