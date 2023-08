A- A+

HUMOR Esse Menino, humorista do "meme da Pfizer", traz show ao Recife; confira data e preço de ingressos "Esse Menino Ao Vivo" terá duas sessões no Teatro Barreto Júnior

O humorista mineiro Esse Menino, que ficou conhecido pelo "meme da Pfizer", vem ao Recife com seu novo espetáculo. Ele sobe ao palco do Teatro Barreto Júnior com o show “Esse Menino Ao Vivo”, no dia 11 de agosto.

Esse menino ficou conhecido em 2021, a partir de um vídeo satirizando a negociação entre o governo brasileiro e a Pfizer para a compra de vacinas durante a pandemia de Covid-19. Com ingressos já esgotados, abriu uma sessão extra da sua apresentação em Pernambuco, às 22h.



“Quero instigar as pessoas a falarem 'gostei tanto do Esse Menino, dessa gay palhaça, que eu vou lá assisti-la ao vivo. Vou sair do conforto da minha casa para ver o que ela tem para me dizer e como ela vai me fazer rir outra vez'”, comenta o humorista.

Serviço:

“Esse Menino Ao Vivo”

Dia 11 de agosto, às 20h (esgotado) e 22h

No Teatro Barreto Júnior

Ingressos a partir de R$ 45, à venda no Ingresso Digital

