"Esses monstros já haviam feito outra vez", diz mãe de Marília Mendonça sobre fotos vazadas da filha

Não foi a primeira vez que criminosos vazaram fotos do corpo de Marília Mendonça. Em novembro de 2021, poucas semanas após o acidente aéreo que matou a cantora sertaneja, aos 26 anos, uma página na internet anunciou a venda de imagens do cadáver da artista realizadas durante a autópsia no Instituto Médico Legal. O fato chocou os fãs e a família da goiana à época, e a página foi derrubada.

"Sabemos dessas fotos, e parece que estavam usando o nome do médico de Marília, que é médico da família. Eles (criminosos) estavam usando o nome do médico para falar que tinham foto dela no IML", ressaltou a assessoria de imprensa da artista naquele período, cerca de um mês após a morte da cantora, em dezembro de 2021.

Na última quinta-feira (13), as fotos voltaram a ser compartilhadas. "Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem... Eles já haviam feito outra vez", revolta-se Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, em desabafo emocionado sobre o caso.

"Está faltando justiça"

De acordo com especialistas, a punição para o vazamento de imagens de cadáveres pode ser cível ou criminal, com possibilidade, portanto, de pena a ser cumprida em prisão. Previsto no Código Penal, o crime é possível de ser praticado na via on-line.

A depender do contexto, a divulgação de fotos ou vídeos de um cadáver pode ser considerada vilipêndio, quando há o desrespeito e a humilhação com o corpo. O crime tem como punição a detenção em cadeia — de um a três anos — e o pagamento de uma multa.

Ruth Moreira ressalta que "está faltando justiça" no meio digital e frisa que pretende buscar uma resolução para o caso nos tribunais. "Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória da pessoa que se foi e também não respeitam a família", afirma ela.

Polícia faz investigação

Conforme o GLOBO noticiou, a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) da Polícia Civil de Minas Gerais anunciou que tem realizado levantamentos para identificar todos os acessos ao laudo do IML onde foi realizada a necropsia da cantora Marília Mendonça.

Em nota, a polícia afirma que instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos assim que tomou conhecimento do vazamento das fotos. “A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis, e que a SIIP já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo. A PCMG esclarece que não coaduna com esses acontecimentos e assegura que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos”, diz o comunicado.

