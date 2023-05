Estação da Luz, em Olinda, recebe show do Duo Finlândia; confira detalhes

A- A+

O Duo Finlândia se apresenta na Estação da Luz, em Olinda, neste sábado (27), às 19h. A dupla de músicos é formada pelo argentino Mauricio Candussi e pelo brasileiro Raphael Evangelista.

Em seu trabalho, o duo utiliza elementos da música latino-americana, especialmente dos seus países de origem, misturados a sons contemporâneos. Os músicos unem ambientes eletrônicos a instrumentos acústicos, como piano, acordeão e cello.

Com turnês realizadas em 17 países, o Finlândia traz a Pernambuco o show batizado de “Migrantes”. A apresentação nasce da provocação de abordar um dos mais importantes assuntos da atualidade: a migração internacional.



O estudo musical do show passa por sonoridades pouco conhecidas fora dos seus países de origem, como o huayno (Peru/Bolivia), Saya (bolivia), Camdombe (Uruguay), sem esquecer dos tradicionais baião brasileiro, milonga argentina e cumbia colombiana. O show em Olinda conta com participações de Dinda Salustiano e de Deco do Trombone.

Serviço:

Show “Migrantes”, do Duo Finlândia

Na Estação da Luz

Neste sábado (27), às 19h, com abertura da casa às 16h

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada), R$ 45 + 1kg de alimento não perecível (social) e R$ 60 (inteira), à venda no Sympla



Veja também

Streaming Netflix vai cobrar R$ 12,90 por compartilhamento de senhas no Brasil