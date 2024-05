Estação das Letras abre inscrições para aulas gratuitas sobre aprendizagem da leitura

A- A+

Suzana Vargas, escritora, professora e mestra em Teoria Literária, vai ministrar quatro aulas gratuitas sobre a aprendizagem da leitura. Os encontros virtuais serão via Zoom, nas terças-feiras, de 21 de maio a 11 de junho, das 19h às 20h30, e comemoram os 29 anos do Instituto Estação das Letras, fundado pela autora.

As inscrições para as aulas podem ser feitas através do Sympla. Segundo Suzana, a proposta dos encontros é permitir que “os participantes experimentem os prazeres de ler em grupo e que estão relacionados não tanto ao tema/assunto dos textos, mas ao tratamento literário dado a eles, seja em que gênero for”.

Suzana é autora do livro “Leitura: uma aprendizagem de prazer: como trabalhar com grupos de leitura”, que dá nome aos encontros e foi lançado há mais de 30 anos. Os encontros refletem ainda as experiências acumuladas pela professora aos longo de 40 anos de atividade em salas de aula, eventos, oficinas, curadorias e produção literária.

As aulas são voltadas para professores, profissionais do livro e demais interessados no tema. Os encontros devem mesclar teoria e prática, abordando os trabalhos de nomes como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Katherine Mansfield, Sérgio Sant’anna, Adélia Prado.

