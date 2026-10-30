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NATAL 2026 Estação Encantada abre período natalino do Shopping Recife a partir deste domingo (1º) Natal 2026 do mall traz decoração interativa e chocolateria na Estação do Papai Noel, entre outras experiências

Na Praça de Eventos, trens em uma estação ferroviária estão abertos para o embarque dos pequenos. Trenós com renas, escorregadores e brinquedos gira-gira também colorem o cenário que vai contar, ainda, com ursinhos anfitriões para receber os visitantes.



Assim será a "Estação Encantada de Natal" do Shopping Recife, com essas e outras experiências para o público a partir deste domingo (1º), quando o mall inaugura a decoração e abre a temporada de encantos do período.





Crédito: Thiago Medeiros/Divulgação



Na programação, apresentações culturais, gastronomia e atrações interativas completam os dias dedicados à festa natalina que culmina, é claro, com o 'bom velhinho' Papai Noel - este ano, aliás, ele terá sua casa integrada a uma chocolateria.

“Queremos que o Natal do Shopping Recife seja vivido de diferentes formas. A Estação Encantada traz o universo lúdico e a magia que as famílias esperam encontrar nesta época, mas a proposta vai além da decoração.



Neste ano, temos o Parque Gourmet como um dos principais destinos gastronômicos da cidade para as celebrações e confraternizações", destaca a gerente de Marketing do mall, Juliana Vilaça.

As celebrações este ano no Shopping também trazem a novidade do Mercado no Parque, em edição inédita e com a parceria da Feira NaFoz, compondo a atmosfera natalina em convivência com o Parque Gourmet.

A feira acontece nos dias 14 e 15 de novembro e nos dias 5 e 6 de dezembro, a partir das 16h.









Orquestra (de ursinhos)

Ambientado com uma árvore de Natal gigante, orquestra de ursinhos e um coreto, o domingo de abertura terá apresentação especial no local.



Já na área externa do Parque Gourmet a Orquestra Sons e Cordas celebra a data.



E, na 5ª etapa do mall, com decoração assinada por Paula Melo, da Vielo Decor - um circuito com ações natalinas - a chocolateria Kopenhagen terá espaço integrado à Casa do Papai Noel.

Aumigo Secreto

Para os pequenos, os adultos e, claro, para os pets também. O Natal do Shopping Recife vai promover mais uma edição do "Aumigo Secreto", ocasião em que tutores e pets podem participar juntos das celebrações de fim de ano.

A festa com os pets acontece no dia 22 de novembro, às 16h, no Parcão do mall.



PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA



Domingo, 1º

15h30 - Apresentação no Coreto (Praça de Eventos)

17h - Orquestra de Sons e Cordas (Área Externa do Parque Gourmet)



SERVIÇO

Estação Encantada de Natal do Shopping Recife

Quando: a partir deste domingo, 1º de novembro

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Informações: @shoppingrecife

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