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Música Estádio se nega a receber Kanye West e coloca apresentações do cantor na Rússia em dúvida Gazprom Arena afirma que não assinou acordo para os eventos de 10 e 11 de outubro; produtora diz que shows não foram cancelados e tenta resolver impasse

Os shows Kanye West, legalmente identificado como Ye, entraram em dúvida na Rússia depois que a Gazprom Arena, em São Petersburgo, afirmou que não assinou contrato para receber as apresentações. Os eventos estavam previstos para 10 e 11 de outubro e, segundo as informações divulgadas, tinham ingressos esgotados. A produtora responsável, Say Agency, porém, afirma que os shows não foram cancelados e tenta resolver a situação com o estádio.

Em uma publicação nas redes sociais, a Gazprom Arena informou que nenhum contrato de aluguel havia sido assinado com os organizadores.

"Consequentemente, o show não pode acontecer em nossas instalações", informou o estádio.

A arena afirmou ainda que os eventos foram organizados pela Say Agency, com sede em Moscou.

Produtora diz que foi surpreendida

A Say Agency afirmou que soube da posição da Gazprom Arena pela imprensa.

"Ficamos sabendo [disso] ao mesmo tempo que vocês, pela imprensa", afirmou a produtora.

Posteriormente, a agência reforçou que não considerava as apresentações canceladas.

"Até o momento, o show de Ye não foi cancelado", declarou.

A empresa disse que tentava entrar em contato com o estádio para entender o motivo da publicação e resolver o impasse.

"Estamos tentando entrar em contato com o local para descobrir o motivo da publicação e resolver a questão. Manteremos vocês informados", afirmou a Say Agency.

Segundo a produtora, os shows haviam sido anunciados no início de agosto com base “em uma carta oficial que foi aprovada pela” Gazprom Arena. Posteriormente, segundo a empresa, o estádio enviou um contrato de aluguel.

A própria agência reconhece que o documento ainda não havia sido assinado, mas afirma que o prazo para a assinatura só terminaria mais tarde naquela semana.

A BBC procurou o assessor de imprensa de West para pedir um posicionamento sobre a situação, mas não recebeu resposta.

Estádio havia elogiado Ye

A Gazprom Arena afirmou que recebeu reclamações sobre as apresentações planejadas e destacou que “não era e não é” responsável pela contratação de Ye.

A posição contrasta com uma publicação feita pelo próprio estádio na semana anterior, quando as apresentações haviam sido divulgadas de forma positiva nas redes sociais. Na ocasião, a arena chamou Ye de “o artista musical mais influente de nosso tempo”.

Até o momento, não há uma decisão final sobre a realização dos shows.

Possível primeira grande apresentação ocidental na Rússia desde 2022

Caso as apresentações ocorram, Ye seria, segundo as informações apresentadas, o primeiro grande artista ocidental a se apresentar na Rússia desde a invasão da Ucrânia pelo país, em 2022.

Os shows também acontecem em meio à tentativa do rapper de recuperar a imagem pública depois de anos de comentários antissemitas. Não há indicação, nas informações apresentadas, de interferência direta de autoridades russas na organização das apresentações, embora alguns políticos tenham criticado a contratação.

Entre eles está Vitaly Milonov, parlamentar russo descrito como conservador, que sugeriu que o rapper apresentasse músicas tradicionais russas em vez do repertório planejado.

"Talvez depois disso ele pare com suas atitudes repugnantes e se torne uma pessoa normal", afirmou Milonov.

Fãs reagem ao impasse

A indefinição provocou reações entre fãs que acompanham a Say Agency no Telegram. Um deles escreveu:

"Esse foi o show mais curto da minha vida", comentou o usuário.

Outro afirmou:

"É uma pena que o governo esteja colocando obstáculos no caminho de vocês", escreveu.

A Say Agency reconheceu a controvérsia em torno do histórico de Ye e, na semana anterior, publicou uma mensagem defendendo a decisão de levá-lo para se apresentar na Rússia.

"Nem tudo o que Kanye West disse deve ser esquecido", afirmou a agência.

A empresa acrescentou: "Muitas pessoas estão falando sobre Kanye hoje. Muitos estão tentando criticá-lo por palavras ditas durante momentos difíceis", escreveu. "É fácil julgar com base em uma única declaração. É mais difícil ouvir uma pessoa que vem transformando a indústria há décadas. Nós ouvimos, e queremos lembrar vocês disso".

Histórico de controvérsias

Os comentários antissemitas de West começaram em 2022, quando ele publicou uma série de declarações ofensivas nas redes sociais. As publicações levaram à suspensão de suas contas, enquanto empresas como Adidas e Balenciaga encerraram relações comerciais com o artista.

West chegou a afirmar que era “um nazista”. Também lançou a música Heil Hitler e vendeu camisetas com uma suástica.

Em janeiro deste ano, publicou um pedido de desculpas em um anúncio de página inteira no Wall Street Journal.

"Não sou nazista nem antissemita", afirmou West.

No texto, descreveu um “episódio maníaco de quatro meses de comportamento psicótico, paranoico e impulsivo” e afirmou estar “profundamente envergonhado” por suas ações.

West também relacionou o comportamento ao transtorno bipolar e escreveu que isso fazia com que “você fique maníaco [e] não pense que está doente”.

O momento do pedido de desculpas foi questionado por algumas pessoas porque coincidiu com o lançamento do álbum Bully e com o início de sua turnê mundial.

Shows anteriores foram cancelados

West voltou a se apresentar em Los Angeles no início deste ano. Segundo as informações apresentadas, os shows evitaram em grande parte referências aos episódios controversos dos últimos seis anos.

Em abril, ele realizou em Los Angeles seu primeiro grande show nos Estados Unidos em mais de cinco anos. Apresentações planejadas na Inglaterra, França, Itália e Polônia foram canceladas por causa de seu comportamento no passado.

Enquanto isso, permanece a divergência entre a Gazprom Arena e a Say Agency. O estádio afirma que, sem contrato assinado, os shows não podem ocorrer no local. A produtora diz que as apresentações seguem de pé e que tenta solucionar a questão. Até o momento, não foi informada uma decisão definitiva sobre os eventos.

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