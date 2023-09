Estado de saúde de Faustão evolui e ele é transferido para o quarto, diz hospital

A- A+

Depois de um transplante de coração realizado no dia 27 de agosto, Faustão finalmente foi transferido para o quarto. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na tarde desta sexta-feira (08), seu estado de saúde evolui bem e ele saiu da unidade semi-intensiva.

"O paciente Fausto Silva apresenta boa recuperação após a realização de transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein. Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão. Foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação", diz o comunicado, assinado pelo cardiologista Fernando Bacal, pelo cirugião cardiovascular Fábio Antônio Gaiotto e pelo diretor médico do hospital, Miguel Cendoroglo Neto.

Na semana passada, o apresentador fez um vídeo agradecendo a torcida dos fãs e principalmente à família do doador do órgão, o jogador de futebol de várzea Fabio Cordeiro da Silva, de 35 anos, vítima de um AVC em 28 de agosto.

"Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, proporcionou que eu estivesse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo", disse Faustão.

Setembro verde

Os familiares de Faustão se juntaram ao Ministério da Saúde para uma campanha de incentivo a doação de órgãos no Setembro Verde.

"Órgãos não vão para o céu. Eles têm um segunda missão aqui na Terra. Doe órgãos, doe vida", dizem os familiares no vídeo.

Veja também

Victor Meyniel "Estou melhorando", diz Victor Meyniel ao chegar à delegacia para novo depoimento