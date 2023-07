A- A+

Cultura Estado de saúde de Zé Celso tem agravamento, diz médica pessoal do dramaturgo Diretor teve 53% do corpo queimado após incêndio em seu apartamento e está internado na UTI do Hospital das Clínicas

O estado de saúde do dramaturgo Zé Celso Martinez teve um agravamento nesta quarta-feira, de acordo com a médica Luciana Domschke, que o acompanha há anos. O dramaturgo, diretor de teatro e ator está internado na UTI do Hospital das Clínicas desde a manhã desta terça, após sofrer queimaduras devido a um incêndio em seu apartamento no Paraíso, Zona Sul de São Paulo.

Teve um agravamento, porém, tem possibilidade de recuperar. Estamos organizando com a família e a psicóloga como atravessaremos essa fase difícil afirmou Luciana à TV Globo.

Na noite de terça, o perfil do Teatro Oficina publicou um vídeo no qual Luciana relata que Zé Celso teve 53% do corpo queimado e que seu caso é grave.

O caso dele é grave, uma queimadura extensa de 53% da superfície corporal,mas ele está estável, está lutando e está tendo bastante suporte. Ele está sedado, com ventilação mecânica. E apesar de ser um caso bastante grave, a gente quer que vocês todos consigam acreditar profundamente na capacidade do Zé de superar isso falou.

Zé Celso, de 86 anos, estava dormindo em seu quarto quando, por volta das 7h30, sua casa começou a pegar fogo. De acordo com vizinhos, a suspeita é que o fogo tenha começado após um curto-circuito do aquecedor. O 36º DP (Vila Mariana) da Polícia Civil investiga as causas do incêndio.

No apartamento, havia outras três pessoas: seu marido Marcelo Drummond, e os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Os três não sofreram queimaduras, mas foram encaminhados para um hospital porque inalaram muita fumaça.

Victor foi o responsável por puxar o dramaturgo, que estava deitado no chão com muitas queimaduras. O apartamento de Zé Celso fica no sexto e último andar do prédio.

Nascido em 1937, Zé Celso é considerado um dos principais dramaturgos do país, tendo se tornado um dos maiores nomes do meio a partir dos anos 60 ao liderar o Teatro Oficina, em São Paulo.

