Acidente "Estamos todos com você, juntos em um só coração", diz esposa de Kayky Brito Após visitar o marido na UTI, Tamara Dalcanale diz que está esperançosa com sua recuperação

Neste domingo (3), a esposa do ator Kayky Brito usou uma rede social para fazer uma homenagem ao marido 'Estamos todos com você, juntos em um só coração', escreveu Tamara Dalcanale. O casal, que atualmente mora em Curitiba, tem um filho de 1 ano e 8 meses.

No sábado (2), após visitar o marido na Unidade e Terapia Intensiva (UTI) do hospital Copa Dor, onde está internado, a jornalista postou na mesma rede social que está esperançosa com a recuperação de Kayky.

"Que Deus dê forças e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI, estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço `as inúmeras manifestações de apoio e orações", escreveu Tamara.

Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital, que fica na Zona Sul do Rio, o ator está sedado e respirando com auxílio de aparelhos.

Neste domingo, a mãe do ator, Sandra Brito, esteve no hospital e agradeceu as manifestações de carinho e as orações dos fãs. Ela disse ainda que está confiante na recuperação do filho.

— Agradeço as orações de todos, estamos confiantes na recuperação— afirmou a mãe do ator. Sandra está usando uma bota ortopédica porque ainda se recupera do acidente de carro que sofreu quando voltava de São Paulo para o Rio. Ela, inclusive, precisou passar por uma cirurgia por conta do acidente.

Nas redes sociais, Sandra publicou uma mensagem para agradecer o apoio que vem recebendo desde que seu filho foi atropelado e está internado em estado grave, no Rio. Na postagem, ela afirmou que ficou em choque quando recebeu a notícia, mas sabe que o artista está vivo e acredita na recuperação.

"Queria agradecer todas as mensagens... todos os telefonemas…infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração", escreveu Sandra.

Atropelado na madrugada deste sábado, na Barra da Tijuca, o ator Kayky Brito deve permanecer sob cuidados na UTI. Ele foi atingido por um carro de aplicativo na Avenida Lúcio Costa, e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul. Na tarde de sábado, o ator foi transferido para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, também na Zona Sul do Rio.

O motorista Diones Coelho da Silva relatou na delegacia que conduzia um Fiat Cronos quando foi surpreendido pelo ator, que "cruzou à pista repentinamente correndo". Segundo a polícia, o condutor do veículo tentou desviar, mas não conseguiu:

— O Uber vinha na faixa da esquerda, tentou passar para a faixa da direita, mas não teve como. Ele não estava alcoolizado, estava com passageiro, trabalhando. A gente não tem ainda informações se eles trafegava acima da velocidade, mas solicitamos perícia de local — explicou o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca).

O motorista foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Kayky sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente.

Famoso por trabalhos na televisão e cinema

O ator de 34 anos tem inúmeras novelas em seu currículo, assim como trabalhos no cinema e no teatro. Ainda criança, estreou nos palcos, na peça “Marcelo marmelo martelo”. Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela “Chiquititas”, mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em “O beijo do vampiro”.

Ao longo da carreira, interpretou personagens inesquecíveis, como a Bernardete, de “Chocolate com Pimenta”, a adolescente que descobre ser menino ao longo da trama, e o Xongas, de “Sete pecados”. Seu último trabalho na TV até o momento foi em “Gênesis”, na Record TV.

Em 2003 estreou no cinema ao lado de Xuxa Meneghel, em “Xuxa abacadabra”. Recentemente, participou do curta-metragem “Passos”.

