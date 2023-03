A- A+

PREMIAÇÃO Estão abertas as inscrições para o Prêmio Oceanos de Literatura; confira as regras Serão aceitas apenas candidaturas de livros escritos originalmente em língua portuguesa

As inscrições para a edição 2023 do Oceanos - Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa foram abertas nesta segunda-feira (6). Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de abril, às 23h59, no site do Itaú Cultural.

O prêmio é voltado para romance, poesia, conto, crônica e dramaturgia. Os livros podem ter sido editados em qualquer lugar do mundo, desde que escritos originalmente em língua portuguesa e publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022.



Neste ano, pela primeira vez, a premiação terá dois vencedores. É que a lista de finalistas será dividida em duas categorias: uma de poesia e outra de prosa (romance, conto, crônica) e dramaturgia.

O valor do prêmio passa a ser de R$ 300 mil, dividido em partes iguais entre os dois vencedores. A revelação do resultado será feita em dezembro, no Brasil.



