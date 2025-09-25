A- A+

cultura Estão abertas as inscrições para oficina gratuita de iluminação cênica e dança Os encontros acontecerão entre os dias 07 e 23 de outubro, no SESC Caruaru

Até o dia 30 de setembro estão abertas as inscrições para mulheres e população LGBTQIAPN+ participarem da oficina de iluminação cênica e dança Elã Mulher – Germinando Narrativas. A iniciativa, idealizada pela iluminadora e pesquisadora Natalie Revorêdo, será realizada em Caruaru, com atividades no Sesc e culminância no Teatro Lycio Neves (TEA).

Ao longo de 72 horas de oficinas formativas e vivenciais, as participantes terão contato com a dança, a escrita intuitiva, as brincadeiras de rua, a poética da luz em movimento e conceitos básicos técnicos da iluminação cênica.

“O CorpoLuz é um espaço de troca, investigação e experimentação. Queremos potencializar a presença criativa das participantes, expandindo a relação entre corpo, dança e a poética da iluminação, para que cada uma descubra caminhos para viver e sentir a cena de maneira mais confiante e confortável, alimentando a construção do pertencimento das narrativas cênicas, despertando a percepção para os elementos que compõe e dialogam a dramaturgia cênica, em especial, a poética dançante da luz”, destaca Natalie Revorêdo.

Serviço:

Projeto Elã Mulher – Germinando Narrativas

Quando: 7 a 28 de outubro

Onde: SESC Caruaru - R. Rui Limeira Rosal, s/n - Petrópolis

Mais informações: [email protected]

*Com informações da assessoria de imprensa

