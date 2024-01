A- A+

BBB 24 "Estão abrindo uma floricultura", diz Giovanna sobre reações no Queridômetro do BBB 24 Sister conversa com Isabelle sobre emojis recebidos pelos participantes

Considerado termômetro das relações entre os participantes do confinamento do Big Brotherm o Queridômetro é sempre motivo de tretas na casa. No BBB24, a ferramenta já começa a movimentar comentários e suposições.



Após a divulgação dos emogis do Queridômetro desta sexta (12), os brothers reagiram na sala. Isabelle e Giovanna comentaram sobre os emojis recebidos pelos outros participantes. "Eu estava reparando com a Wanessa que quem recebeu muito alvo é tudo do mesmo grupo, a Nanda, a Alane, a Pitel", disse nutricionista.

"O Juninho", respondeu a amazonense. "Não, mas o Juninho não é do grupo deles, ele está sem grupo, na verdade", explicou a nutricionista. "Eu preciso me ligar mais nisso", ressalta Isabelle. "Nizam também recebeu, então assim, alguém já está querendo movimentar eles", continuou Giovanna. "O Michel, a Raquele e a Thalyta estão abrindo uma floricultura", sugeriu Giovanna sobre o Queridômetro.



