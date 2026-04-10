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BBB 26 Gabriela, Leandro Boneco e Marciele estão no 15° Paredão do BBB 26; veja como foi a votação A eliminação será no domingo (12), seguida de outra Prova do Líder e a formação de mais uma berlinda

Na noite desta sexta-feira (10), foi formado o 15° Paredão do BBB 26 com Gabriela, Leandro Boneco e Marciele. Com o Modo Turbo acelerando a reta final do reality, a dinâmica da semana inseriu um novo elemento ao jogo, impactando o rumo da formação dessa berlinda.

Com o resultado da votação, Juliano Floss, Milena, Ana Paula e Jordana estão garantidos no Top 6 do BBB 26, ficando cada vez mais próximos da disputa pelo prêmio final de R$ 5 milhões.

Como foi formado o Paredão?

O Líder Juliano Floss indicou Gabriela ao Paredão, enquanto Leandro Boneco e Marciele foram os mais votados pela casa, com três votos cada. O dançarino desempatou, emparedando a Cunhã, que foi votada no confessionário por Ana Paula, Milena e Boneco.

O Anjo da semana, Milena, estava autoimune, mas a sister tinha uma decisão importante para tomar, como consequência de ter apertado o botão misterioso na última quinta-feira (9). A recreadora mineira escolheu quem ganharia o Contragolpe nesta votação: a indicada do Líder ou a mais votada pela casa. Milena decidiu conceder o poder a Marciele, que puxou Leandro Boneco ao Paredão.

A berlinda desta sexta foi arquitetada sem Prova Bate e Volta, marcando a quinta vez que Leandro Boneco foi emparedado. O baiano é o recordista de Paredões do BBB 26, seguido de Jordana e Marciele, cada uma com quatro participações, enquanto Gabriela está pela segunda vez no Paredão.

O público elimina um dos três participantes do Paredão Triplo no próximo domingo (12). Nesse mesmo dia, acontece uma nova Prova do Líder e a formação de uma nova berlinda.

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