cantora "Estar na ativa com os povos indígenas mudou a minha vida", diz Maria Gadú Cantora, que deu uma pausa na carreira para se dedicar à causa ambiental, fala da volta aos palcos, de sexualidadee e da filha de seis meses, criada com três mães

Por onde anda Maria Gadú? Esta é uma das perguntas que mais fazem, atualmente, quando digitam o nome da cantora no Google. A artista andava meio sumida da cena artística desde que anunciou uma pausa na carreira para se dedicar à causa indígena. Foi em 2019, logo após turnê em que celebrou 20 anos de seu primeiro disco.

Sábado passado (12), no entanto, ela fez, no festival “Doce maravilha”, o show que considerou sua volta oficial aos palcos brasileiros. Agora, cai na estrada com apresentações em São Paulo (dias 16 e 17), Curitiba (19), Mato Grosso do Sul (24), Recife (26), “Manaus (27), entre outros lugares.

O espetáculo mistura canções próprias dos seus discos passados e músicas que embalam sua memória afetiva, como “Sal da terra” (Beto Guedes e Ronaldo Bastos) e “Coisa da vida” (Rita Lee), que ela registrou no álbum “Quem sabe isso quer dizer amor”, lançado ano passado.

Durante o período em que deu um tempo no trampo musical, Gadú mergulhou em estudos de antropologia e no ativismo ambiental. Viajou o mundo espalhando a palavra ao lado de Sonia Guajajara (atualmente, Ministra dos Povos Indígenas), gravou a série “O som do rio”, no Rio Tapajós, no Pará, lançou o single “Pássaro d’água”, com sons captados da mata, e o clipe “Mundo líquido”.

Cantou em alguns eventos dedicados a arrecadar dinheiro para povos indígenas e divulgar campanhas políticas (de esquerda). E, mais importante que tudo: se tornou uma das três mães de Alice, uma bebê de seis meses.

Antes disso, no auge da pandemia, Gadú morou na Amazônia. Ocupou a linha de frente de um movimento de coalisão. Ficava plantava no aeroporto para garantir que o oxigênio chegasse às comunidades indígenas do Rio Negro. É dos povos originários daquela região, aliás, que ela descobriu ter ascendência.

"Não sei detalhes da minha ancestralidade. É uma história que, como tantas outras, foi apagada. Mas através do conhecimento da minha família e de estudos sobre as expedições de Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, cheguei a minha avó paterna, que era do médio Rio Negro" conta. "Mas, olha, não é porque achei o povo de onde veio minha avó que sou indígena agora".

Para Gadú, essa descoberta está mais ligada ao fato de ter raízes, assumi-las e cuidar delas. Ela considera este um exercício mais importante do que a investigação de sua história individual.

"Tem tanta coisa mais para fazer… Faço porque acredito nos encantados, nas filosofias indígenas e que o momento (da maior valorização dessas culturas) vai chegar. Estar na ativa com os povos indígenas mudou a minha vida" diz ela, adepta do rapé, o pó de tabaco e outras plantas secas que diferentes etnias usam como medicina, para curar corpo, mente e espírito. "É um aterrador maravilhoso".

Também no Rio Negro, Gadú grava disco novo em um estúdio montado dentro de um barco, com equipamentos recarregáveis para garantir autonomia de energia. O álbum reflete a sinergia da arte da compositora com a natureza.

Um tema que sempre alimentou sua inspiração. Basta lembrar a primeira música que compôs ainda criança, “Shimbalaie”, uma ode ao sol e ao mar, que começa com a frase “natureza, deusa do viver”. Talvez motivada pelo fato de ter passado grande parte da infância na Ilha Grande.

"Sempre estudei história e tive ligação com os povos indígenas, mas não existiam redes sociais… Foi acontecendo o aprofundamento e entendimento sobre o espaço que isso tem na minha vida. Não é um hobby. É um lugar como o da música, muito sério. Me encontrei entre essas duas coisas que, para mim, são essenciais" define.

Gadú afirma que o Brasil não conhece o Brasil.

"Há uma não-aceitação da presença indígena como base da construção da nação que a gente conhece há 523 anos. Quando ouvimos o canto dos Fulni-ô (do Nordeste), entendemos Luiz Gonzaga. É a raiz das raízes. Temos muito para discutir e abrir espaço. Existe uma prepotência nossa diante de nações milenares. Moramos num país indígena, que ainda tem 305 povos."

Ela mesma tratou de correr atrás para abrir a cabeça. Abordou professores, estudiosos e buscou se informar sobre livros e estudos que a ajudaram a compreender a história que a História não conta. Foi parar em Portugal para pesquisar documentos e diários de viajantes, que discorriam sobre nossa fauna e flora originais e os costumes dos Tupinambás, que já viviam aqui. Sempre com a pulga atrás da orelha para calibrar relatos autocentrados e eurocêntricos.

Às pesquisas, se juntaram experiências práticas. Vivências que lhe permitiram mergulhar em culturas e cosmogonias indígenas. Um aprendizado que agora, mais que nunca, com a chegada da filha, Alice, no mundo, ela se preocupa em passar adiante.

"Estamos errados no modus operandi enquanto seres vivos nesse ecossistema do acordar ao dormir. Os povos indígenas têm uma inteligência de integração das mais importantes de toda a História da Humanidade. Enquanto isso, poluímos rios e lidamos com um fast fashion absurdo" alerta. "Nunca tive dinheiro para ser consumista e, quando tive acesso a um pouco mais de recurso, havia a educação elaborada que minha mãe me deu. Esse acúmulo que hoje as redes sociais te fazem querer exibir é ridículo, cafona. Tomar consciência dos hábitos é um dos maiores poderes".

"Não tive chá de revelação", diz Gadú sobre descoberta da sexualidade

O retorno de Maria Gadú aos palcos chega num momento especial da vida da cantora. Ela agora tem Alice, uma bebê de seis meses. A criança é filha biológica de sua irmã materna, Vanessa. Diante do descaso e abandono parental do pai, a compositora e sua companheira, a jornalista e publicitária Popi Itapema (as duas trabalham juntas desde 2016, mas só se tornaram um casal durante a pandemia), decidiram compartilhar a maternagem.

"Moramos todas juntas e estamos fazendo uma criação a três mães. Alice veio no momento certo, quando o cotidiano se tornou a coisa mais importante para mim. Somos uma dessas novas famílias" diz. "Fizemos essa reunião de possibilidade para que Alice conte com esses seis braços, seis seios e três corações. Ela é nossa pretinha de luz, uma criança iluminadíssima, sorridente, good vibes".

Na contramão do que está acontecendo na Itália, que começou a remover os nomes de mães gays não biológicas das certidões de nascimento de seus filhos, o trio luta para ter a tripla maternagem reconhecida.

Parte da dinâmica dessa história reproduz um pouco a própria trajetória de Gadú. Abandonada pelo pai aos 5 anos de idade, ela foi criada pela mãe e pela madrinha.

"Existe um ciclo matriarcal eterno, poderoso e altruísta na minha família. Minha madrinha também é minha mãe mesmo, em todos os sentidos. Se pudessem, naquela época, acho que elas teriam me registrado juntas – acredita.- Cada mulher que cercou essas mulheres formou uma rede forte, venho de um núcleo poderoso. Dar continuidade a isso chega a ser orgânico" define a cantora, que também considera Yanis, filha de uma grande amiga, como sua , tanto que hoje a menina também mora com ela.

Gadú sempre soube onde estava o pai, mas só foi reencontrá-lo aos 12 anos.

"Minha mãe nunca fez alienação parental, pelo contrário. Meu pai fez as escolhas dele. Meu avó, pai dele, também me criou. Disse a ele: “Se você não quer ser esse covarde, eu não vou perder a oportunidade de criar a minha neta”. Minha vida sempre teve um pacto de verdade" conta. "O paizão da minha vida inteira, o que pagou meus estudos, foi o marido da minha madrinha. Talvez, seja um dos poucos boys da hora que eu gosto, que me abriu mundos".

Um mundo em que Gadú não encontrou obstáculos para ser quem era de verdade. O processo de descobrimento da sua sexualidade, por exemplo, foi tão tranquilo que ela não considera um ponto de virada específico. E reconhece como um privilégio num mundo em que tantos filhos e filhas gays sofrem para ser aceitos.

"Minha criação foi muito aberta nesse sentido, eu sempre me manifestei desde criança, não tive um chá de revelação (risos). Nunca houve repressão. Eu tinha seis anos, quis usar cueca e tudo bem, usava. Aí já não compravam mais calcinhas pra mim. Parece algo pequeno, mas é um possibilitador, né? E sem ser um caso. Era, tipo “é o que você quer?”. Não tinha um por que ou um “ah, você vai ser menino assim”. Se queria cortar o cabelo, era “corta”."

Quando ficou com a primeira menina Gadú espalhou para a escola inteira.

"Eu não estava nem aí. Falei: “Vocês não sabem quem eu peguei, fulana”. Se rolou um “Meu Deus” eu respondi com um “Meu Deus porque você não ficou com ninguém e está com inveja?”. Era na base do deboche mesmo."

A cantora sempre falou publicamente e com tranquilidade sobre sua sexualidade, e aproveitou a visibilidade na carreira artística para ampliar essa voz. Ela acha que houve muitos avanços daquele tempo para cá. A começar pela sigla que hoje abarca várias camadas dessa comunidade.

"Quando comecei era GLS. Houve a ampliação com novos nomes paras as pessoas se identificarem, criados com embasamento dessas existências. Antes, ou era gay, maricona, bichona, alcunhas que a sociedade dava, ou era sapatão. Só que tem tanta nuance nas existências que, agora, a gente consegue respeitar e ter mais acesso a essas informações."

Fora o reconhecimento do casamento gay, da adoção, e a popularização de símbolos que antes ficavam restritos a um público segmentado.

"Gloria Groove é uma das pessoas de maior reconhecimento público popular no país, temos Pabllo Vittar... A Silvetty Montilla da minha adolescência se apresentava só nas casas GLS. Atualmente, há diversos formatos de família tendo coragem, representantes políticos como Erika Hilton e Erica Malunquinho, a comunidade está colocando a cara, mas temos que continuar lutando porque somos o país que mais mata população LGBTQIA+ no mundo."

