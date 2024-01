Estátua gigante do rapper Kid Cudi é instalada no centro de Paris; saiba mais

A- A+

Uma estátua temporária gigante do rapper americano Kid Cudi foi montada nesta sexta-feira (12) na Place de la Bourse, centro de Paris, no dia do lançamento de seu novo álbum, "Insano".

A estátua de mais de dez metros de altura e cor escura retrata o artista em uma postura entre messiânica e demoníaca, com as palmas das mãos voltadas para cima e a cabeça baixa, e está localizada na saída da estação de metrô Bourse, em frente ao Palais Brongniart. Os olhos e a boca são iluminados.

Outras duas estátuas semelhantes serão instaladas nos Estados Unidos, uma em Nova York e outra nos arredores de Los Angeles, em três locais diferentes durante este fim de semana, de acordo com as redes sociais do rapper.

Na noite de quinta-feira (11), o artista celebrou o lançamento de seu álbum no palco do Hollywood Palladium, em Los Angeles, na presença de seus fãs.

"Insane", um álbum com 21 faixas, conta com colaborações de outros cantores renomados como A$AP Rocky, Travis Scott e Pharrell Williams.

O músico, que completará 40 anos no final de janeiro, gerou recentemente dúvidas sobre o futuro de sua carreira em suas redes sociais. "Estou preparando mais um álbum (...) e não tenho certeza do que farei em seguida", disse.

O artista havia anunciado o lançamento de um livro, apresentado como suas memórias, em 2024. A obra, que promete ser "muito honesta", abordará temas como "sexo, drogas, amor, fé e melodias".

Fissurado por moda e frequentador assíduo da Semana de Moda de Paris, o rapper é diretor artístico da marca de roupas Members of the Rage.

