A- A+

EX-BBB "Estava brigando comigo mesmo": Henri Castelli fala, em entrevista, sobre crise convulsiva Médico responsável pelo caso de Castelli informou que não se trata de epilepsia

O ator Henri Castelli concedeu a primeira entrevista após deixar o Big Brother Brasil por recomendação médica. Neste domingo, 18, ao Fantástico, da TV Globo, o ator disse que está melhor de saúde. "Estou bem. Assustado ainda. Mas todos os exames foram conclusivos que eu estou bem. Não tinha nenhuma sequela, nada. Nada constou no meu cérebro, nada constou no meu corpo".

À jornalista Renata Ceribelli, ele contou que ficou praticamente o mês inteiro anterior ao programa sem conseguir dormir, com insônia constante, um dos fatores que podem ter ocasionado a crise convulsiva.

Castelli afirma que chegou a sentir sinais de alerta antes de ter a primeira crise convulsiva, ainda na primeira Prova do Líder, ficou tonto, mas pensou que era algo momentâneo. Durante a crise, ele deixou de ter controle sobre o corpo.

"Nunca senti isso na vida. Era uma mistura de vertigem e labirintite. Eu estava brigando comigo mesmo, caí sabendo que eu estava caindo", contou. "O mais assustador foi a segunda vez, eu só lembro do hospital. Entrei em pânico, não sabia da gravidade, fiquei com medo de morrer".

O médico responsável pelo caso de Castelli informou que não se trata de epilepsia e sim de crise convulsiva, que ocorre quando o cérebro recebe uma descarga elétrica muito forte e desliga por alguns minutos.

Fatores como a privação de sono, associada ao estresse alto por estar participando do programa e de uma prova de resistência que demandou muito do corpo impulsionaram a crise.

O ator está medicado e afirma que vai mudar seus hábitos daqui para a frente, como reduzir o ritmo de trabalho.

Crises convulsivas

Durante a Prova do Líder do BBB 26 da última terça-feira, 13, Castelli passou mal e sofreu uma crise de convulsão. O ator foi socorrido pela equipe médica do reality e, após passar por uma bateria de exames, retornou à casa.

Pouco tempo depois do seu retorno, no entanto, o ator teve uma nova convulsão e foi novamente levado ao hospital. Por causa disso, ele teve de deixar o BBB 26.

O anúncio foi feito na abertura do episódio da quarta-feira, 14.

"Diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que evidentemente a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", pontuou o apresentador Tadeu Schmidt



Veja também