A- A+

Taylor Swift "Estavam negando segurança à gente", diz turista que saiu do Recife para o show de Taylor Swift Fã narra arrastão e falta de proteção das equipes que estavam nas entradas do estádio Engenhão, na Zona Norte

A forte chuva da noite de sábado foi a gota d'água para Camila, de 22 anos. De Recife, ela havia organizado uns dias de férias para o Rio de Janeiro, combinando a data para ir ao show da cantora Taylor Swift. Ela estava no Engenhão, estádio onde aconteceria o evento, há quatro horas, quando o anúncio de adiamento foi feito. Ao sair do local, acompanhada de uma amiga, assustou-se com gritos de arrastão e com a correria das pessoas. Logo depois, a chuva desceu. Resignada, ela saiu andando encharcada até chegar ao outro lado da passarela dos trens da Supervia.

Pouco antes do temporal começar, ela havia conhecido uma família que se prontificou a levar ela e sua amiga ao hotel, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Elas chegaram na cidade na quinta-feira (16), com passagens de retorno já para a noite deste domingo. Todo o investimento com os ingressos, viagens de avião, hospedagem e gastos na cidade ficaram em cerca de R$5 mil. Tudo isso para voltarem para casa sem prestigiar o show da cantora.

— Eu sou recém formada, ganho pouco ainda. Paguei tudo sozinha, combinando as férias fora de época com meu chefe. Eu queria muito assistir ao show, programei a viagem para isso, não poder participar do evento é frustrante — lamenta Camila. — O lado bom foi conhecer melhor o Rio, a cidade é realmente linda, só tinha vindo aqui quando criança, há uns 10 anos.

Confusão para ir embora

Quando ouviu o anúncio do cancelamento do show, Camila logo adiantou um pedido de Uber para o hotel, distante cerca de 17km do Engenhão, na Zona Norte. O valor da corrida estava entorno de R$130. Depois de 10 minutos de espera, o motorista cancelou. Em seguida, diversas pessoas começaram a gritar "Arrastão!" e ao tentarem abrigo dentro do estádio, conta Camila, foram barradas pelos seguranças.

— Os funcionários estavam negando segurança à gente. Foi muito despreparo. Só ajudaram quando eu falei que a minha amiga tinha laudo psiquiátrico, ela estava muito nervosa — conta Camila. — Eles estavam expulsando as pessoas, principalmente quando começou a correria pelo arrastão. Tinha muita família, muita criança, adolescente... as pessoas estavam desesperadas.

Calor anormal

Camila também reforça que a sensação de calor no Engenhão era desproporcional aos lugares do Rio que havia visitado, como Botafogo, Cosme Velho, ambos na Zona Sul, e o Centro. Segundo ela, o ar era tão quente, que a respiração era sufocante.

Em dado momento, narra ela, enquanto estava na fila para entrar no estádio, começou a sentir dificuldade para respirar, além de suar muito.

— A sensação é que você está derretendo. O ar estava muito quente, sufocante. A sorte foi que encontramos uma padaria e, assim que a atendente me viu, ofereceu gelo. Só assim eu comecei a me acalmar e o mal-estar passou — completa.

Cancelamento de última hora

A cantora Taylor Swift comunicou aos fãs por meio das redes sociais que irá adiar o show previsto para este sábado devido ao forte calor na cidade do Rio de Janeiro. "Estou escrevendo este texto do meu camarim no estádio. Tomamos a decisão de postergar o show desta noite por causa da temperatura extrema no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos meus dançarinos e da plateia sempre virá primeiro", publicou. O evento será realizado na próxima segunda-feira, informou o prefeito Eduardo Paes.

Na última semana, a artista também adiou um show na Argentina, devido uma tempestade.

Apesar de terem ocorrido mais de 1 mil desmaios no show da sexta-feira e uma morte ter sido confirmada, os portões para o show deste sábado chegaram a abrir. E os relatos de fãs passando mal também se repetiram nas redes. Um fã-clube da cantora, o Info Taylor Brasil, afirmou que a distribuição de água e gelo, prometida, não estava chegando na cadeira superior leste. "Tem gente passando mal e saindo de ambulância", contou. Um fã reforçou: "Tem muita gente passando mal, saíram com ambulância, em macas. Está desesperador."

Veja também

Taylor Swift Fãs de Taylor Swift relatam falta de ventilação em estádio onde shows acontecem